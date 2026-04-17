Varapalo para el Mutua Madrid Open: se confirma la baja de Novak Djokovic

Novak Djokovic, que estuvo anoche en Madrid para asistir al partido de la Euroliga entre el Real Madrid y Estrella Roja, no jugará el Mutua Madrid Open de tenis. Así lo ha confirmado él mismo en sus redes sociales.

"Madrid, lamentablemente no podré competir en el @MutuaMadridOpen este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", comentó Nole en Twitter.

Ayer aún quedaban esperanzas cuando estuvo en el partido de baloncesto. Allí fue cuestionado por una periodista sobre su posible participación en el Mutua Madrid Open de tenis que arranca el próximo lunes en la Caja Mágica.

Djokovic disfrutando del baloncesto en el Movistar Arena ✨ ¿Volverá a jugar en Madrid? 👀#EuroLeague pic.twitter.com/Y4nQ34AvFq — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 16, 2026

"Espero poder participar. Estoy lidiando con unos problemas físicos y no estoy seguro todavía de si podré competir, pero lo voy a intentar", dijo el serbio.

Hay que recordar que Djokovic sí estuvo el año pasado en Madrid y cayó en su primer partido. Después de eso llegó a decir en rueda de prensa que lo más seguro es que esa hubiese sido su última vez en Madrid. De momento sigue siendo así porque no estará en 2026.