El sueño de Rafa Jódar en el Godó se desvanece ante un Fils superior físicamente

El tenista francés Arthur Fils se ha clasificado este sábado para la final del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó tras remontar al español Rafa Jódar —3-6, 6-3 y 6-2— en una semifinal de más a menos del jugador local, que pagó el desgaste de un primer set muy exigente y cedió ante el crecimiento sostenido de su rival, que terminó mucho más entero para citarse con el ruso Andrey Rublev en la final de este domingo.

Fue una gran semifinal entre dos tenistas jóvenes que no le perdieron el pulso al partido en una Pista Rafa Nadal que se fue llenando y que no pudo llevar en volandas a Jódar a la que hubiera sido su primera final como profesional. No obstante, Jódar hizo levantar a la grada en varios momentos al no rendirse ni al verse con varias bolas de rotura en contra, aunque al final Fils, de 21 años y número 30 del mundo, apretó de lo lindo.

Sigue haciendo 𝒕𝒖 𝒎𝒂𝒈𝒊𝒂, Rafa. Quiere seguir soñando.

Quiere meterse en la final. #LaPistaDelTenis @bcnopenbs pic.twitter.com/HT9lIpKJQX — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 18, 2026

Jódar, de 19 años y en su mejor torneo de la ATP en su corta carrera —ocupa el lugar 55 del ranking ATP—, salió decidido y con personalidad, sosteniendo el pulso en los primeros compases y resistiendo incluso un juego clave de más de siete minutos en el que salvó hasta cuatro bolas de rotura en contra para mantener el 4-3 a su favor.

Ese momento marcó el impulso definitivo del español, que poco después aprovechó sus primeras oportunidades de break para colocarse 5-3 y cerrar el set al saque, no sin suspense tras dos dobles faltas consecutivas antes de sellar el parcial por 6-3 en 43 minutos.

Sin embargo, el guion cambió en el segundo set. Fils elevó la intensidad desde el resto y empezó a incomodar a un Jódar que, pese a mantener la igualdad hasta el 3-3, cedió su servicio en el octavo juego tras una derecha a la red. El francés no desaprovechó la ventaja y, aunque tuvo que salvar dos bolas de break en el último juego, terminó por igualar el duelo —6-3— tras 39 minutos de intercambio más agresivo y con mayor iniciativa por su parte.

El tercer y definitivo set confirmó la tendencia. Fils golpeó primero con una rotura temprana en el tercer juego y, a partir de ahí, jugó con soltura y confianza ante un Jódar cada vez más forzado y cansado, al no estar tan habituado como su rival a un partido tan intenso y tan largo, que se fue casi a las 2 horas de juego (1:52).

Jódar intentó resistir con su saque, con más de un servicio por encima de los 230 kilómetros por hora, pero volvió a ceder en el séptimo juego y dejó el partido visto para sentencia. El francés cerró el encuentro al resto con autoridad —6-2— en apenas 29 minutos, certificando su pase a la final sin dar bola a un joven madrileño que, sin duda, cuajó su mejor ATP 500.

De este modo, Fils culmina una remontada sólida en la tierra batida del Real Club de Tenis Barcelona-1899 y disputará la final del torneo contra un exjugador del club como es Andrey Rublev, mientras que Jódar, invitado por el torneo, se despide tras firmar una meritoria actuación que le permitió soñar durante un set, y algo más, con el pase al partido por el título.

Rublev, primera final en Barcelona

Antes, el tenista ruso Andrey Rublev ganó al joven serbio procedente de la fase previa Hamad Medjedovic por 3-6, 6-2 y 6-2 en casi dos horas de partido (1:58), en la primera semifinal del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó, en un duelo en el que el de Moscú, número 15 del mundo, fue a más para lograr su primera final en Barcelona y la primera final en lo que va de año 2026.

Rublev no empezó bien, desaprovechando las cinco bolas de rotura que tuvo, y no pudo romperle el saque a un serbio que, número 88 del mundo a sus 22 años, sí lo hizo para ponerse 2-4 arriba y ya no ceder hasta cerrar el primer set con —3-6— a su favor.

No obstante, el ruso, con vínculo estrecho con el RCTB-1899 ya que fue jugador del club que organiza este 73.º Trofeo Conde de Godó, se recuperó rápido y en el segundo set no dio tregua a Medjedovic. Rublev se puso 4-1 arriba de forma rápida, con un tenis sólido tanto en defensa como cuando le tocaba llevar la iniciativa, que fue en la mayoría de los puntos.

Y tras llevarse la segunda manga por 6-2, en la tercera y definitiva insistió en ese camino de éxito para repetir resultado, cerrar el partido y conseguir por primera vez en su carrera, a sus 28 años, poder jugar su primera final en el Barcelona Open Banc Sabadell en su octava participación en el torneo barcelonés.

Lo logró tras casi dos horas de remar en uno de los partidos más igualados del torneo, a excepción de un tercer set donde a Hamad Medjedovic le pasó factura el físico, visiblemente cansado tras venir de jugar la fase previa y disputar seis partidos esta semana.