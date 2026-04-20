Almeida presenta el Mutua Madrid Open 2026: ¿Por qué cada año es diferente el trofeo?

Nuevo curso en la Caja Mágica y nuevo trofeo. Cada año es diferente el trofeo aunque solo ha pasado en los últimos años. Desde 2022. El Mutua Madrid Open cuenta con un trofeo escultórico diseñado por el artista David Rodríguez Caballero, quien desde 2022 crea una pieza única y diferente para cada edición.

El año pasado el trofeo se llamó Kineo y consistía en una escultura esférica inspirada en la volumetría de la pelota de tenis. Su nombre significaba "movimiento" en griego clásico y, por primera vez, incorporó oro y plata en su fabricación.

Este curso aún no se ha desvelado el nombre pero sí se ha mostrado la imagen. Es esta:

El @MutuaMadridOpen es el evento deportivo del que nos sentimos más orgullosos y el que mejor representa Madrid. Presentamos una nueva edición del torneo, que durante dos semanas congregará a la élite del tenis mundial y nos posiciona como capital internacional del deporte. pic.twitter.com/yutpZXteej — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) April 20, 2026

En el acto de presentación del torneo, Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua, recibió a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; a Feliciano López y Garbiñe Muguruza, codirectores del torneo; y a Coco Gauff y Casper Ruud, los vigentes campeones del torneo.

Almeida ha destacado la importancia de este torneo en la capital de España: "Estoy contentísimo de estar aquí. Gracias a Ignacio y a todo el equipo por 20 años patrocinando el torneo. Ha ido creciendo y nos ha ido apoyando todo el tiempo. Mutua es una empresa que sentimos como propia. Siempre está ahí"

"Estoy muy orgulloso de este torneo, Madrid es una ciudad de deporte y tenemos eventos deportivos importantes, pero ninguno nos representa tanto como el Mutua Madrid Open. Para nosotros es el gran acontecimiento deportivo. Nos ha posicionado en el deporte. Es una grandísima ventana que hemos abierto en Madrid. El año que viene cumplimos 25 años", prosiguió el Alcalde de Madrid.