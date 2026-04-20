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Tenis

El motivo por el que el Mutua Madrid Open 2026 ya es mejor que el del año 2025

Juega Jannik Sinner y eso significa tener al número 1 en el torneo.

Juega Jannik Sinner y eso significa tener al número 1 en el torneo.
Vista panorámica de la Caja Mágica de Madrid. | Getty Images

Estuvo Novak Djokovic, pero no jugaron ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner. Este año pasa lo mismo, pero el italiano sí está. Ese es el motivo por el que el Mutua Madrid Open 2026 ya es mejor que el del año 2025.

Así llegaba Sinner al torneo:

Sinner ha decidido ir al torneo de la Caja Mágica porque aún no lo ha ganado, descansó la semana pasada y no hay un cuadro tan complicado como lo podría ser si Djokovic o Alcaraz estuvieran en él.

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Este es el posible camino de Sinner, que va por el lado de Rafa Jódar: Debutará ante un jugador de la previa. En octavos, Tommy Paul o Cameron Norrie a priori. En cuartos podría verse las caras con Alex de Miñaur, Rublev, Fonseca o Jódar y en semis posible duelo con Ben Shelton o Lorenzo Musetti. En la final, Zverev parece su rival más probable aunque el año pasado el alemán decepcionó.

El que no estará es Carlos. Por segundo año consecutivo. El tenista español recalcó su decepción por no poder competir ante su público: "Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente". Un mensaje que refleja la conexión especial que mantiene con el torneo madrileño y con la afición española.

Jódar, Davidovich y la despedida de Roberto Bautista son los atractivos españoles aparte de Paula Badosa en el cuadro femenino.

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