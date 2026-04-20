Jannik Sinner arranca número 1 en la Caja Mágica y Rafa Jódar ya es Top 50

El reciente torneo Conde de Godó, de categoría ATP 500 y disputado sobre la tierra batida de Barcelona, ha dejado importantes novedades en la clasificación mundial de la ATP. La actualización de esta semana refleja movimientos muy destacados tanto en la lucha por el número uno del mundo como en el ascenso de las jóvenes promesas del tenis español, que continúan demostrando su potencial en el circuito internacional.

En lo que respecta a la parte más alta de la tabla, la pugna por el liderato sufre un revés para los intereses del deporte nacional. Carlos Alcaraz ha visto cómo aumentaba su desventaja frente al actual monarca del tenis mundial, el italiano Jannik Sinner. La reciente retirada del jugador murciano del torneo barcelonés, donde no pudo defender los puntos de la final alcanzada en la edición del pasado curso, se ha traducido en una pérdida directa de 280 puntos en su casillero personal.

Por su parte, el transalpino se consolida en lo más alto de la tabla con un total de 13.350 puntos, lo que le otorga un margen de 390 puntos sobre Alcaraz. Esta brecha podría ampliarse en las próximas semanas, ya que el español comunicó recientemente que tampoco podrá competir en el prestigioso Masters 1000 de Madrid. Esta ausencia brinda una oportunidad de oro al líder del ranking, que no solo buscará aumentar su renta, sino que aspira a hacer historia al intentar encadenar su quinto título consecutivo en esta categoría, un hito inédito en la historia de este deporte que, además, sumaría a su palmarés uno de los pocos trofeos que aún se le resisten.

En el exclusivo grupo del top 10 mundial, la jerarquía se ha mantenido sin grandes sobresaltos. La única variación significativa la protagoniza el estadounidense Taylor Fritz, quien ha logrado escalar una posición en la tabla. Este movimiento se debe, principalmente, a la pérdida de 50 puntos sufrida por el australiano Alex de Miñaur, que cayó eliminado en los octavos de final sobre la arcilla catalana.

Donde sí hay evidentes motivos de celebración es en las filas de la conocida como Armada española. La gran revelación de la semana ha sido el joven madrileño de 19 años Rafa Jódar, que ha irrumpido con una enorme fuerza entre las cincuenta mejores raquetas del planeta. Su brillante actuación en la Ciudad Condal le llevó hasta las semifinales, donde finalmente cedió ante el francés Arthur Fils, a la postre campeón del evento, lo que ha impulsado al galo hasta el puesto número 25 tras ascender cinco peldaños.

Asimismo, la progresión del tenis nacional queda patente con el salto de calidad conseguido por Martín Landaluce. El prometedor tenista ha logrado ingresar por primera vez en su incipiente carrera dentro de la élite de los cien primeros, situándose concretamente en el puesto número 99 de la clasificación. Mientras tanto, el balear Jaume Munar ha logrado mantenerse firme en la trigésimo octava plaza.

Finalmente, en cuanto a la participación de los jugadores latinoamericanos, destaca el ascenso de la joven promesa brasileña Joao Fonseca, que escala cuatro puestos hasta la posición 31 tras alcanzar la ronda de octavos en el torneo ATP 500 de Múnich. En contraste, el argentino Francisco Cerúndolo cierra el grupo de los veinte mejores con 100 puntos menos tras caer ante el alemán Alexander Zverev, mientras que su compatriota Sebastián Báez sufre un duro descenso de siete escalones para situarse en el puesto número 64.