Paula Badosa, rodeada de exnovios en su entrenamiento en Madrid

No es noticia el hecho de que Paula Badosa y David Broncano, expareja, tengan actualmente una buena relación. De hecho, ella ya pasó por La Revuelta el año pasado para charlar con el presentador y entre ellos se notó muy buen rollo desde el primer momento. Incluso David mostró vídeos en los que se le veía como ‘entrenador’ de Paula en alguna práctica de la tenista española.

Pues bien, la noticia ha saltado esta mañana cuando David Broncano ha estado presente en uno de los entrenamientos de Paula en la Caja Mágica. Y también ha estado presente en el Media Day en el que Badosa ha atendido a la prensa.

Hay imágenes de ello:

🎾 Calienta motores Paula Badosa para su participación en el #MutuaMadridOpen Y lo hace con un invitado ilustre en su entrenamiento, el presentador de @LaRevuelta_TVE David Broncano 📺Mutua Madrid Open 2026 en directo, del 21 de abril al 3 de mayo en Teledeporte y RTVE Play pic.twitter.com/MdbnfESkYF — Teledeporte (@teledeporte) April 20, 2026

También en redes sociales con los fans de Paula de por medio:

Hemos estado en el entrenamiento de La Inspectora. Le acompaña David Broncano 👀 pic.twitter.com/UjtHXnr61n — Paula 'La inspectora' Badosa (@inspectbadosa) April 20, 2026

Lo curioso de esto es que en las mismas instalaciones está presente su otro ex, el también tenista Stefanos Tsitsipas, que juega el torneo como cada año por estas fechas. Ese hecho no ha pasado desapercibido, aunque ni mucho menos hay constancia de que se hayan cruzado o hayan tenido alguna interacción.

Hay que recordar que Paula y Broncano fueron pareja en 2020. La relación apenas superó el año de duración. A principios de 2021, los medios confirmaron lo que ya se sospechaba: el romance había llegado a su fin de manera "discreta y civilizada". Con Tsitsipas la cosa tampoco salió bien. Es más, últimamente han tenido algún que otro pique por declaraciones del griego en las que decía que no quería una novia tenista. Paula contestó a la publicación con emoticonos de risas.