El acoso de los apostadores a los tenistas pone en alerta al Mutua Madrid Open

Sigue el problema de las apuestas en los torneos de tenis y, cómo no, ha llegado a Madrid con el Mutua Madrid Open. Como ya contamos el año pasado viviéndolo en primera persona, siempre con el móvil en la mano y aplicaciones de apuestas mediante, algunos aficionados, jóvenes y no tan jóvenes, molestan a los tenistas con sus extraños ánimos a jugadores que no son conocidos y que tampoco coinciden con la nacionalidad de sus nuevos fans.

El primero de estos extraños ánimos se pudo ver en la jornada inaugural con un grupo de seguidores italianos que demostraron una curiosa pasión por el jugador paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, que ganó al español Pedro Martínez en la pista central. Risas y gritos exagerados de los que pudo ser testigo Libertad Digital.

Los jugadores ATP y las tenistas WTA ya están avisados de estos peligros. De hecho Paula Badosa se mostró muy tajante ayer lunes 20 de abril durante la previa de su debut en el Mutua Madrid Open.

"Es horrible. La gente no es consciente del daño que hacen las apuestas al tenis. Recibes amenazas de muerte e insultos constantes en redes sociales de personas que han perdido dinero contigo. Es algo que nos afecta a todas y que se debería regular mucho más", comentó Paula.

Venimos además de otro torneo en Madrid donde hubo problemas en ese sentido. Fue en el Challenger de la capital celebrado en la Casa de Campo. El pasado 7 de abril, la Policía tuvo que acudir al recinto tras los insultos racistas y amenazas de muerte proferidos por apostadores contra el tenista jordano Abdullah Shelbayh.