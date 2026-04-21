El día que el Gobierno de Manuela Carmena pudo dejar a Madrid y a España sin su Masters 1000 de tenis

Rozó el error, pero por suerte para Madrid y para España, no lo consiguió. Manuela Carmena fue alcaldesa de Madrid de 2015 a 2019 y hubo muchísimos momentos de tensión entre el Ayuntamiento de Madrid y el Mutua Madrid Open, hecho que puso en peligro su permanencia en la capital de nuestro país.

Dicha relación atravesó momentos de máxima tensión cuando el Gobierno municipal sostuvo que consideraba el evento como algo "positivo y bueno", pero a la vez inició una serie de acciones judiciales y recortes económicos que fueron claros intentos de asfixiar o eliminar el convenio vigente.

En abril de 2016, Carmena anunció que renunciaba al palco de honor del torneo en la Caja Mágica. En 2017, los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción el convenio firmado años atrás por Alberto Ruiz-Gallardón por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El torneo llegó a amenazar con abandonar Madrid para evitar que su imagen se siguiese "politizando" y fue ahí cuando Carmena dio marcha atrás y empezó a dialogar.

Acabó admitiendo Manuela Carmena que la denuncia presentada por sus concejales a sus espaldas fue un "error" y afirmó: "El Mutua se va a quedar siempre en Madrid".

Tiriac, propietario del torneo por aquel entonces, llegó a exigir la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 10.000 personas y un aumento en los premios para los tenistas. Si eso no se cumplía se irían. Mencionó a Alemania concretamente. "Si Madrid no quiere un torneo de este nivel, nos iremos a otro sitio que sí lo valore", dijo.

Actualmente, el Mutua Madrid Open es propiedad de la empresa estadounidense MARI, un holding dirigido por el empresario Ari Emanuel. El torneo tiene asegurada su permanencia en la capital hasta el año 2030