Jannik Sinner por fin revela si podrá jugar el Mutua Madrid Open con el hombro tocado

Estaba en duda por molestias en uno de sus hombros, pero sí, sí jugará Jannik Sinner el Mutua Madrid Open 2026. Lo ha confirmado ante los medios en el Media Day previo a su debut en el torneo. Un estreno del que todavía no se conoce fecha.

Jannik Sinner confirma que SÍ jugará el @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/rRxOhoDBuM — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) April 21, 2026

"Me siento bastante bien. Ahora intentamos prepararnos lo mejor que podamos. El plan es jugar e intentar competir de la mejor manera posible. Voy a ir día a día. Tengo en mi cabeza el reto de Roland Garros, donde intentaré llegar en una forma óptima. Estoy aquí para dar lo mejor de mí".

Recordamos que el transalpino llega como número 1 y se consolida en lo más alto de la tabla con un total de 13.350 puntos, lo que le otorga un margen de 390 puntos sobre Carlos Alcaraz. Esta brecha podría ampliarse en las próximas semanas, ya que el español comunicó recientemente que tampoco podrá competir en el Mutua Madrid Open.

Esta ausencia brinda una oportunidad de oro al líder del ranking, que no solo buscará aumentar su renta, sino que aspira a hacer historia al intentar encadenar su quinto título consecutivo en esta categoría, un hito inédito en la historia de este deporte que, además, sumaría a su palmarés uno de los pocos trofeos que aún se le resisten.

Sinner va a por todas en un torneo que aún no ha ganado como es el de la Caja Mágica.