La Caja Mágica se derrite: el fuerte calor se convierte en el gran enemigo del Mutua Madrid Open

La Caja Mágica se derrite y, aunque sea una exageración ajena a lo literal, la realidad es que el fuerte calor de estos días en Madrid se convierte en el gran enemigo a batir en el inicio del Mutua Madrid Open 2026. Explicamos la situación.

La línea decisiva en las gradas

Les mostramos una foto que evidencia lo que está pasando, sobre todo en la pista Manolo Santana, es decir, la pista central de la Caja Mágica.

En la foto se aprecia que la gente se coloca justo donde da la sombra para evitar el sol. El problema es que la mayor parte del tiempo en las zonas centrales y en muchos palcos VIP, el sol no da tregua. En las pistas exteriores no hay dónde esconderse y en los estadios 2 y 3 depende de la hora, pero tampoco hay mucho refugio.

Solución: ninguna más allá de gorras y sombreros, hidratación y máximo cuidado para no sufrir un golpe de calor. Abanicos, el producto estrella.

¿Bajará la temperatura?

De momento no bajará el calor. Esta semana de abril en Madrid, según las últimas previsiones, "se espera un predominio de tiempo caluroso y estable, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 23 ºC y 27 ºC hasta el jueves". Habrá respiro por las mañanas y el ambiente será puramente primaveral con cielos mayormente nublados o despejados, antes de que un posible frente traiga lluvias ligeras y un ligero descenso térmico hacia el viernes y el sábado.

Este veranillo se debe principalmente a la presencia de una dorsal anticiclónica situada sobre la Península, la cual genera estabilidad atmosférica y una alta insolación. La Caja Mágica no tuvo este tiempo el año pasado y eso será un condicionante importante en este curso.