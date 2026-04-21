La maldición de las mujeres españolas en el Mutua Madrid Open

No será por falta de calidad, porque desde 2009 que la WTA entró en la Caja Mágica, España ha tenido jugadoras de gran calidad en el circuito jugando en Madrid, pero ni una ha logrado ser campeona en la capital. Ni Garbiñe Muguruza, doble campeona de Grand Slam, ni Paula Badosa, ganadora de un Masters 1000, que hoy ha perdido de nuevo en su debut en Madrid. Lo ha hecho ante la austriaca Julia Grabher en tres sets incluyendo un 0-6 en el último set.

En el caso de Paula Badosa, los números hablan por sí solos. Llegó a semifinales en 2021 y cayó ante Ashleigh Barty. A partir de ahí, nada que destacar. En 2022, ya como número 2 del mundo, llegó hasta la segunda ronda, mientras que en 2023 logró avanzar hasta los octavos de final, donde cedió ante Maria Sakkari. En 2024 sucumbió en su primer partido contra Jéssica Bouzas y en 2025 ni siquiera pudo competir por sus problemas de espalda.

Lo más curioso es que España ha tenido en esta época jugadoras para romper esta maldición. No en vano Garbiñe Muguruza, ahora codirectora del torneo junto a Feliciano López, es una tenista que ganó en su día títulos como la Copa de Maestras o dos Grand Slams como Wimbledon y Roland Garros. Pues bien, en Madrid no logró destacar nunca y ni siquiera estuvo cerca del título. Es algo sorprendente teniendo en cuenta el nivel y el palmarés de la hispanovenezolana.

Ojo a los datos de la propia Garbiñe. Su mejor actuación ocurrió en 2018, cuando alcanzó los octavos de final tras vencer a Donna Vekic en un duro partido de tres sets, sin embargo, después de eso no pasó de segunda ronda y de primera en dos cursos más.

El balance general desde 2009 es de cero títulos y cero finales para las españolas. Paula sigue siendo la que más cerca estuvo con unas semifinales mientras que Anabel Medina en 2013 y Carla Suárez en 2015 y 2018 alcanzaron los cuartos. Eso sí, en dobles sí campeonamos. Sara Sorribes y Cristina Bucsa lograron el título en 2024.

En este torneo todavía quedan españolas en liza como Jéssica Bouzas, que ganó en primera ronda, pero ninguna es favorita. Por desgracia parece que todo seguirá igual y seguiremos añorando a una campeona española en Madrid.