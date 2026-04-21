Sabalenka revela por qué adora a los españoles

Aryna Sabalenka ha ganado tres veces el Mutua Madrid Open y ha llegado a las últimas cuatro finales. La Tigresa bielorrusa adora España, en concreto Madrid, y no solo por Paula Badosa. Hoy en el Media Day previo a su debut, Aryna ha explicado por qué adora nuestro país.

"Este torneo me encanta por los españoles. La gente me encanta. Conectan muy bien conmigo, me apoyan mucho y siempre es excitante venir a Madrid. Esa es la llave de todo, la clave. La comida es increíble también y ponen muy buena música en Madrid siempre".

Eso sí, Sabalenka no se atreve con el español: "No, de momento no voy bien con el español y me manejo mejor en inglés. No es mi superpoder el aprender idiomas".

No es la primera vez que Aryna dice cosas bonitas de España y su amistad con Paula tiene mucho que ver. De hecho, antes de empezar el torneo subió esta historia en Instagram con su amiga entrenando de fondo.

Y ojo, también adora El Retiro, como ya dijo en otro ocasión aquí en Madrid: "Me encanta el gran parque que hay cerca, el que tiene el lago. ¿El Retiro? Es hermoso. He estado allí varias veces. La ciudad es increíble".

Sobre Paula Badosa, Aryna comentó que "siempre" estará ahí para ella tanto en los buenos como en los malos momentos.