250 millones en juego: el "error" de Ahora Madrid que casi le cuesta a la capital de España su mina de oro

El Mutua Madrid Open es sin lugar a dudas una de las gallinas de oro para la ciudad madrileña y no solo por la visibilidad del torneo o los jugadores que lo disputan por parte de la ATP y de la WTA sino por los números económicos que deja a la capital de España.

Vamos con los datos. Según las últimas proyecciones financieras para la edición de 2026, el torneo de tenis más importante de España generará un impacto económico récord de 250 millones de euros, es decir, será el evento deportivo anual que más riqueza inyecta de forma directa a la ciudad. Por encima del fútbol con equipos como Real Madrid y Atlético de Madrid de por medio.

En 2025 se reflejó un crecimiento imparable que trasciende lo deportivo llegando a los 230 millones y eso que en dicho torneo no jugaron ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner. El sector servicios es el gran beneficiado debido a que el gasto de los visitantes durante las dos semanas de competición es un 35% superior al de un turista medio en cualquier otra época del año.

A nivel de empleo, el informe de impacto destaca que la organización del evento sostiene más de 3.400 puestos de trabajo, repartidos entre la logística propia del torneo y de manera indirecta en la hostelería y el comercio madrileño. Además, la "marca Madrid" viaja a través de las pantallas de 170 países con una audiencia global de 140 millones de espectadores, hecho que no se puede comparar con ninguna otra campaña de publicidad que se pueda hacer de la ciudad.

Otro punto a tener en cuenta es la descentralización turística. La afluencia masiva hacia el distrito de Usera y áreas colindantes como Villaverde ha dinamizado estas zonas alejadas de los circuitos turísticos tradicionales.

Planes futuros con un nuevo estadio

El torneo ya tiene una media de 260.000 asistentes anuales y la Caja Mágica evolucionará para mejorar esas cifras. La construcción de un nuevo estadio con capacidad para 8.000 personas llevará el aforo total del complejo a casi 26.000 asientos para 2026.

Ahora bien, este torneo estuvo en peligro. En 2017 con Manuela Carmena gobernando, los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción el convenio firmado años atrás por Alberto Ruiz-Gallardón por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El torneo llegó a amenazar con abandonar Madrid para evitar que su imagen se siguiese "politizando" y fue ahí cuando Carmena dio marcha atrás y empezó a dialogar.

Manuela Carmena tuvo que admitir tiempo después que la denuncia presentada por sus concejales a sus espaldas fue un "error" y afirmó: "El Mutua se va a quedar siempre en Madrid". El contrato del torneo se renovó tiempo después hasta 2030. Madrid puede respirar tranquila.

¿Se imaginan cuánto dinero habría perdido la capital de España si Ahora Madrid hubiese eliminado el torneo? Aquí tienen las cifras