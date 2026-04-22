¿Llegará España a Roland Garros sin esperanza de ganar tras 20 años de triunfos?

España es un país acostumbrado a que Roland Garros sea sinónimo de victorias y más desde los años 2000, donde toda una generación ha visto reinar sobre la tierra batida a Rafa Nadal. El manacorí ha logrado 14 títulos desde 2005 a 2022 y justo después llegó Carlos Alcaraz y también se hizo con el trofeo de los Mosqueteros. Además en categoría femenina Garbiñe Muguruza se hizo también con un entorchado.

El problema llega ahora. Con Nadal retirado y Alcaraz lesionado... ¿Tendremos el primer Roland Garros sin esperanza española? Alcaraz se lesionó en el Conde de Godó, no juega en Madrid, no jugará en Roma y en los Premios Laureus dijo que no sabe si podrá disputar el torneo parisino. Y luego en rueda de prensa las señales por sus palabras eran aún peores: "Tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante, que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para el futuro".

Sobre haber perdido el número 1 y no tener opciones de recuperarlo de momento, Carlos Alcaraz no quiere centrarse en ello: "Ya dije en Montecarlo, cuando estaba bien y sin lesión, que iba a perderlo igualmente. La batalla del número 1 está siendo muy bonita con Jannik y conmigo, varias semanas él, varias semanas yo".

Eso sí, irá a por él en cuanto pueda: "Yo creo que ahora él estará un poquito más de tiempo, pero la carrera es muy larga, son muchos años por delante. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en los torneos y el número uno llegará después de hacer las cosas bien. Lo principal ahora mismo es intentar recuperar, y después hacer las cosas como las venimos haciendo, entrenar bien, y veremos si recuperamos el número 1 pronto o no".

¿Tendremos opciones de triunfo en Roland Garros? Dependerá de la muñeca de Carlos Alcaraz.