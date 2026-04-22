Madrid homenajea a Roberto Bautista: se despide con sus hijos donde ganó la Davis tras morir su padre

Aún no se ha retirado, pero sí que ha jugado su último partido en Madrid. Roberto Bautista dice adiós al Mutua Madrid Open tras perder contra Agustín Tirante en dos sets: 2-6 y 4-6. El resultado fue lo de menos ya que lo más importante llegó después con el homenaje a Bautista.

Así fue su despedida:

👋 Roberto Bautista se 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐢𝐝𝐞 de Madrid... y Madrid se despide de Bautista. Uno de los mejores tenistas españoles de los últimos tiempos ha anunciado su retirada para el final de esta temporada y es homenajeado en el Manolo Santana tras caer eliminado.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/WFwsQzH7Ck — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 22, 2026

El propio Roberto se despedía hablando para el público de la Caja Mágica:

"Puedo decir que he cumplido mi sueño, he jugado los mejores torneos del mundo" 😢Emotivo adiós de Roberto Bautista a Madrid, tras caer ante Tirante en el #MMOpen 🔴 Sigue la jornada del Mutua Madrid Open en directo en Teledeporte y RTVE Play https://t.co/xAnrT54Vxz pic.twitter.com/ktAw3acWc3 — Teledeporte (@teledeporte) April 22, 2026

Madrid despide a Roberto Bautista en la pista donde honró a su padre con la sexta Davis de España. Fue en 2019 cuando Roberto Bautista fue pieza clave de una victoria histórica y muy emotiva. Solo unas horas después del fallecimiento de su padre, el tenista español volvió a la Caja Mágica de Madrid, se puso las zapatillas y ganó el primer punto de la final ante Canadá. Luego Rafa Nadal ganó a Shapovalov y cerró el torneo, pero sin el punto de Roberto no habría sido posible.

Roberto debutó un lunes con España, volvió a jugar el miércoles y ya en la mañana del jueves tuvo que marcharse a Castellón por el fallecimiento de su progenitor. Bautista no estuvo en la eliminatoria de cuartos ante Argentina, pero en el equipo español ya avisaron de la posible presencia el sábado de Roberto. Así fue. Bautista, aún con la muerte de su padre reciente, llegó a la Caja Mágica, escuchó el himno junto a sus compañeros y vio toda la serie ante Gran Bretaña desde el banquillo. Al día siguiente jugó la final.

La imagen en Madrid ha sido preciosa ya que justo en la pista donde honró a su padre, Bautista se ha despedido de la mano de uno de sus hijos. La vida tiene cosas así y a Roberto le ha permitido marcharse con su hijo de la mano en un lugar mítico para él por varios motivos.