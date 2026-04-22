Vuelve el "vamos Rafa" a la Caja Mágica gracias a Jódar

Ojalá echemos la vista atrás y este 22 de abril de 2026 sea un día histórico. El día que Rafa Jódar debutó en el Mutua Madrid Open. Lo ha hecho este miércoles ante el neerlandés De Jong en un partido con cierta épica que se fue al tercer set tras perder el primero. Tiró de fuerza y garra el jugador madrileño para sumar un debut con triunfo en casa y lo logró.

Independientemente del resultado, la Caja Mágica esperaba con ganas el debut de Jódar porque sabe que puede haber una estrella en ciernes. Gran ambiente en las gradas del Mutua Madrid Open y mucha expectación por ver a la perla de la Armada.

Rafa Jódar viene de ganar el ATP 250 de Marrakech el pasado 5 de abril de 2026 tras vencer en la final al argentino Marco Trungelliti con un marcador de 6-3 y 6-2. Su primer título como profesional y además en tierra batida.

Eso sí, Jódar lleva días repitiendo que quiere seguir su propio camino y no ponerse más presión de la debida, aunque la gente le quiera ver ya compitiendo al lado de la raqueta de Carlos Alcaraz.

"No me pongo ninguna presión ni ningún objetivo. No me fijo ninguno, solo hacerlo lo mejor posible", comentó en la previa de su debut. Asumiendo, además, que habrá momentos malos: "Tengo asumido que llegarán momentos donde las cosas no vayan tan bien como hasta ahora. Pero ahí se demostrará si eres fuerte mentalmente".

Como detalle, Rafa Nadal perdió en su debut en Madrid y Carlos Alcaraz ganó. No significa nada, por lo tanto, solo hay que ver lo que hizo Nadal después, pero mejor empezar así.