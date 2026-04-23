Viernes de gala en la Caja Mágica: ya sabemos cuándo juegan Sinner y Rafa Jódar

Día histórico en el Mutua Madrid Open mañana, viernes 24 de abril, porque ya sabemos cuándo jugarán Jannik Sinner y Rafa Jódar. Ambos jugarán este viernes en la Caja Mágica. Todavía no se pueden ver las caras, pero si todo fuese bien para ambos se medirían en cuartos de final del torneo. Respecto a la jornada de mañana, estos son los horarios:

Jannik Sinner vs Benjamin Bonzi (no antes de las 16:00 horas) Rafa Jódar vs De Miñaur (no antes de las 20:00 horas)

En el caso de Sinner, la Caja Mágica le espera al 100%. Estaba en duda por molestias en uno de sus hombros, pero sí, sí jugará Jannik Sinner el Mutua Madrid Open 2026. Lo confirmó ante los medios en el Media Day previo a su debut en el torneo.

Jannik Sinner confirma que SÍ jugará el @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/rRxOhoDBuM — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) April 21, 2026

"Me siento bastante bien. Ahora intentamos prepararnos lo mejor que podamos. El plan es jugar e intentar competir de la mejor manera posible. Voy a ir día a día. Tengo en mi cabeza el reto de Roland Garros, donde intentaré llegar en una forma óptima. Estoy aquí para dar lo mejor de mí".

Por su parte, Jódar ganó en su estreno. "No me pongo ninguna presión ni ningún objetivo. No me fijo ninguno, solo hacerlo lo mejor posible", comentó en la previa de su debut. Asumiendo, además, que habrá momentos malos: "Tengo asumido que llegarán momentos donde las cosas no vayan tan bien como hasta ahora. Pero ahí se demostrará si eres fuerte mentalmente".

Anoche ganó a De Jong en tres mangas y sigue soñando con algo grande en casa. El jugador de Leganés es el niño mimado del torneo. No es para menos.