El partido más épico en Madrid lo firma el colchonero Dani Mérida: remontada de "coraje y corazón"

Daniel Mérida Aguilar. Se pueden ir quedando con ese nombre porque quiere sumarse y se ha sumado a ese grupo de perlas españolas que quieren dar guerra en los próximos años. Nacido en Madrid (concretamente en Alcalá de Henares) el 26 de septiembre de 2004, se ha consolidado con 21 años como una de las grandes realidades del tenis nacional.

Tras alcanzar su primera final ATP en Bucarest a principios de abril de 2026, el madrileño escaló hasta el puesto 101 del ranking y ahora está jugando el Mutua Madrid Open. Ha empezado a lo grande. Superó la fase previa tras batir a Marco Trungelliti y ahora ha vuelto a vencer al mismo rival.

El partido ha sido una batalla tremenda y ha dejado puntos como este salvando bolas de partido en contra:

Este fue uno de los match points que salvó Dani Mérida. 🤯 UNA LOCURA.pic.twitter.com/iGB96pYj26 https://t.co/2GsDqbvW86 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 23, 2026

Así lo acababa Mérida en un tie-break de locos:

¡¡Épico triunfo!! Dani Mérida sale victorioso de la batalla ante Marco Trungelliti:

6-4, 1-6, 7-6(6) ⚔️ Ha sido el partido de lo que va de #MMOpen Sigue la jornada en directo: https://t.co/rxXrYdpKFe#TenisRTVE pic.twitter.com/DrlFKIe4YV — Teledeporte (@teledeporte) April 23, 2026

Por curiosidad, ¿cómo es posible que haya ganado al mismo rival dos veces en el torneo? Porque el argentino entró como lucky loser, es decir, perdedor afortunado. Si alguien cae del cuadro principal entra un finalista de la previa. Mérida ha ganado por 6-4, 1-6 y 7-6(6).

También como dato curioso, Mérida es rojiblanco hasta la médula. Lo dejó claro en su Twitter hoy mismo:

Hoy dia de partido, derrochando coraje y corazon!! pic.twitter.com/PKkH8AZGX5 — Dani Merida (@Mridatenis1) April 23, 2026

Para aquellos que dicen que siempre reman para morir en la orilla, Dani ha demostrado lo contrario.