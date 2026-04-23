Rafa Jódar logró ayer una victoria épica en su debut en el Mutua Madrid Open 2026, remontando un set en contra para vencer al neerlandés Jesper de Jong por 2-6, 7-5 y 6-4 en la pista Manolo Santana. Justo después de hacerlo, celebración madridista.

Así fue:

Jódar vio a Jude Bellingham en la grada VIP durante el partido y, por eso, tuvo ese emotivo gesto con él en la que es su primera victoria en Madrid.

El madrileño aterrizaba en casa con el aroma del éxito aún reciente. Apenas han pasado tres semanas desde aquel 5 de abril en Marrakech, donde Jódar reclamó su primer trono profesional. Sobre la tierra batida marroquí, despachó al argentino Marco Trungelliti con un 6-3 y 6-2 que fue más que un resultado; fue una declaración de intenciones. Aquel ATP 250 fue el aviso; lo de hoy en Madrid, la confirmación de que hay una estrella en ciernes pidiendo paso.

Sin embargo, el joven tenista camina con los pies de plomo de quien conoce la magnitud de las comparaciones en este país. Mientras el público sueña con verle cruzar raquetas en la cima junto a Carlos Alcaraz, él se aferra a la cautela. "No me pongo ninguna presión ni ningún objetivo. Solo hacerlo lo mejor posible", repetía como un mantra en las horas previas, consciente de que el ruido exterior puede ser el rival más difícil de batir.

Jódar demuestra una madurez impropia de su edad al anticipar las curvas del camino. Sabe que el tenis, como la vida, no siempre es una línea ascendente. "Tengo asumido que llegarán momentos donde las cosas no vayan tan bien. Ahí se demostrará la fuerza mental", confesaba con una serenidad que asusta.

En el anecdotario del torneo quedará la eterna comparativa: Nadal tropezó en su estreno madrileño, mientras Alcaraz salió victorioso. Dos caminos distintos para un mismo destino de leyenda. Rafa Jódar ha empezado a escribir su propio capítulo hoy, recordándonos que, aunque el pasado dicte cátedra, el futuro se gana punto a punto, sin prisa pero sin miedo. La perla ya brilla bajo el sol de Madrid.