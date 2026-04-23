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Tenis

Rafa Nadal y Courtois vs Sinner y Bellingham con Florentino de juez de silla: así fue el peloteo en el Bernabéu

La pista es oficial del Mutua Madrid Open y será para entrenamientos privados de los tenistas.

La pista es oficial del Mutua Madrid Open y será para entrenamientos privados de los tenistas.
Rafa Nadal y Courtois vs Sinner y Bellingham con Florentino de juez de silla: así fue el peloteo en el Bernabéu | Álvaro de Grado

Imaginen este partido de dobles durante el Mutua Madrid Open: Rafa Nadal y Courtois vs Sinner y Bellingham. Pues bien, no ha sido un partido ni tampoco ha sido en la Caja Mágica, pero sí en el Santiago Bernabéu donde se ha instalado una pista de entrenamientos oficial del torneo.

Para estrenarla, dos madridistas, portero y centrocampista, al lado de un ilustre merengue como es el mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal y encima el actual número 1 del mundo de la ATP, Jannik Sinner.

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Estas son las imágenes:

Y así queda la pista en el Bernabéu:

Pero hay que sumar un elemento más a la apuesta: ¡Florentino Pérez de juez de silla! El presidente del Real Madrid se ha sentado en la silla para impartir justicia en casa y la imagen ha sido espectacular.

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