Una semana de trauma: Medvedev llega a Madrid tras perder con un doble 6-0

El 8 de abril de 2026, la tierra batida de Montecarlo fue testigo de algo inaudito: Daniil Medvedev, Top 10, fue borrado del mapa por un Matteo Berrettini que rozó la perfección a pesar de que el italiano está desde hace tiempo desaparecido de las grandes citas.

El marcador, un doble 6-0 en apenas 49 minutos, no solo reflejó una diferencia de nivel aquel día, sino un colapso mental y tenístico del ruso. Ahora en el Mutua Madrid Open, torneo que no se le da nada bien, Daniil ha confirmado que le duró una semana el trauma.

Estas son sus declaraciones:

"Losing 6-0, 6-0 is a humiliation but such is life. Such is sport. I'm not the first, and I won't be the last...Days like this happen. Of course, it was tough for a few days. I would say it probably took a week to get back to my normal rhythm and understand what to do next." pic.twitter.com/C109tITf0r — til polarity's end 🎾⚡#SpallettiEra⚡⚫⚪ (@lildarkcage) April 22, 2026

"Perder 6-0, 6-0 es una humillación, pero así es la vida. Así es el deporte. No soy el primero, y no seré el último... Días como este suceden. Por supuesto, fue duro durante unos días. Diría que probablemente tomó una semana para volver a mi ritmo normal y entender qué hacer a continuación", comenta el ruso.

Daniil Medvedev debutará este viernes en Madrid. Al ser el séptimo cabeza de serie, Medvedev estuvo exento de jugar la primera ronda (bye) y comenzará su andadura directamente en la segunda ronda.