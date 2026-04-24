Luana Gheban, la expresiva novia de Dani Mérida que se hizo viral sufriendo en el Mutua Madrid Open

Ella es Luana Selena Gheban, pareja actual de Dani Mérida, y se ha convertido en una figura relevante en el entorno del tenista por su implicación directa en su carrera deportiva y sobre todo por lo que sufrió en el debut de su chico en el primer partido del tenista español en el Mutua Madrid Open.

Dani Mérida ganó ayer su primer partido del Mutua Madrid Open y sigue firme en el torneo tras un partido épico contra el argentino Marco Trungelliti, al que ya había ganado en la previa y que entró finalmente al cuadro ATP como lucky loser.

En el box del español, todo su equipo y su novia Luana, animando a Mérida. La retransmisión de Teledeporte se fijó durante los momentos más tensos en ella y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Aquí un ejemplo:

¡Qué manera de sufrir! 😧 Luana Selena Gheban ha vivido con muchísima intensidad el partido de su pareja Dani Mérida Mira lo mejor de la jornada del #MMOpen en Teledeporte: https://t.co/rxXrYdpKFe#TenisRTVE pic.twitter.com/7K8erho2yA — Teledeporte (@teledeporte) April 23, 2026

Luana es graduada en Derecho. Además, fue coronada como Miss Grand Albacete 2023 y obtuvo el puesto de 3ª finalista en Miss Grand España 2024. Estos días se la ha podido ver en redes sociales subiendo un diario de cómo se vive al lado de un tenista en un torneo como el Mutua Madrid Open.

Sus gestos de hiperventilación en momentos claves, sus "Vamos, mi amor" y otra serie de gestos la han convertido rápidamente en objeto de las redes por su sufrimiento. Eso sí, se llevó una gran alegría y una gran emoción con el espectacular triunfo de Dani. Aún queda Mutua Madrid Open para ambos.