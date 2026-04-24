Carlos Alcaraz ha anunciado este viernes una de las noticias más difíciles de la presente temporada aunque viendo el estado su muñeca era de esperar. El murciano no podrá participar en Roland Garros, el torneo más importante del curso tenístico sobre tierra batida, a causa de unos persistentes problemas físicos en esa zona. La razón principal de esta dolorosa renuncia es la lesión que arrastra en su muñeca derecha, una dolencia que mal tratada puede costarle mucho más que un Roland Garros.

El actual número dos de la clasificación mundial comenzó a sentir molestias en esa delicada articulación durante su primer compromiso en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. Golpeó, noto algo y avisó al médico. Aquel contratiempo le obligó a retirarse del torneo catalán, encendiendo las primeras alarmas sobre su estado físico. La inflamación no cedió a tiempo, y renunció a Madrid.

Tras consultar con su equipo médico y evaluar la evolución de la zona afectada, el jugador ha explicado que prefiere ser "cauto" con su estado físico. Esta premisa de prudencia significa que tampoco estará presente en el inminente Masters 1000 de Roma. La prioridad absoluta del joven deportista es sanar completamente la muñeca, una herramienta fundamental para su estilo de juego explosivo, y no forzar una reaparición prematura que pudiera derivar en una lesión crónica o en una intervención quirúrgica.

Este es el comunicado de Carlos:

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí"

La ausencia en la capital francesa supone un revés importante tanto en lo anímico como en lo deportivo, puesto que el jugador español no podrá defender la corona conquistada brillantemente en las dos últimas ediciones. Este parón competitivo tendrá consecuencias directas en la clasificación de la ATP, donde cederá una notable cantidad de puntos. No obstante, el entorno del tenista tiene claro que la salud es lo primero frente a un calendario internacional cada vez más exigente.

España es un país acostumbrado a que Roland Garros sea sinónimo de victorias y más desde los años 2000, donde toda una generación ha visto ganar sobre la tierra batida a Rafa Nadal. El manacorí logró 14 títulos desde 2005 a 2022 y justo después llegó Carlos Alcaraz y también se hizo con el trofeo de los Mosqueteros. Ahora nadie opta a ganar el trofeo en París.