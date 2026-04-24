La cara que se le quedó a Sinner en plena pista de Madrid al saber que Alcaraz no irá a Roland Garros

Carlos Alcaraz se queda sin Roland Garros, España se queda huérfana de campeones y de todo ello se ha enterado el público del Mutua Madrid Open e incluso Jannik Sinner, el gran rival de Carlos por los títulos de Grand Slam, con permiso del eterno Novak Djokovic, en pleno partido del italiano.

Este es el comunicado de Carlos:

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí"

Y así se enteró Sinner en plena entrevista pospartido:

Todo ello tras un partido que demostró que el Mutua Madrid Open y sus debuts son malditos o casi malditos. Lo pasó mal Sinner ante Bonzi ganando en tres sets y perdiendo el primero en el tie-break. El problema para Sinner es que no aprovechó una bola de break hasta la novena opción que tuvo y ni siquiera fue él el que lo aprovechó sino que fue su rival el que hizo una doble falta y dejó en bandeja el segundo set al italiano. 6-1 para Jannik y medio camino hecho.