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Tenis

Lío en el Mutua Madrid Open: un tenista llama "cagón" a un aficionado y amenaza con irse

"Cagón", llegó a llamar Marco a un seguidor. Libertad Digital estuvo presente en la pista.

"Cagón", llegó a llamar Marco a un seguidor. Libertad Digital estuvo presente en la pista.
Lío en la Caja Mágica: amenaza con irse y rompe a gritar "cagón" a la grada que le molestó | Twitter

Dani Mérida ganó ayer su primer partido del Mutua Madrid Open y sigue firme en el torneo. Superó la fase previa tras batir a Marco Trungelliti y ahora ha vuelto a vencer al mismo rival, que entró finalmente al cuadro ATP como lucky loser.

Así acababa Mérida el partido en un tie-break de locos:

Mérida ganó por 6-4, 1-6 y 7-6(6), pero la noticia no solo fue esa, ya que hubo problemas durante el partido en el Estadio 3 de la Caja Mágica. Trungelliti acabó parando el partido y amenazando con irse por el ambiente tóxico que había en la grada.

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Este fue el momento:

"Cagón", llegó a llamar Marco a un seguidor. Libertad Digital estuvo presente en la pista y puede dar fe de que hubo personas que sí animaron a Mérida de forma contundente, pero con respeto, mientras que otros lo hicieron intentando incomodar al rival. Lo primero es propio de un ambiente local. Lo segundo, insoportable y denunciable.

Por suerte la cosa no llegó a mayores y el partido pudo finalizarse con victoria española.

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