Lío en el Mutua Madrid Open: un tenista llama "cagón" a un aficionado y amenaza con irse

Dani Mérida ganó ayer su primer partido del Mutua Madrid Open y sigue firme en el torneo. Superó la fase previa tras batir a Marco Trungelliti y ahora ha vuelto a vencer al mismo rival, que entró finalmente al cuadro ATP como lucky loser.

Así acababa Mérida el partido en un tie-break de locos:

¡¡Épico triunfo!! Dani Mérida sale victorioso de la batalla ante Marco Trungelliti:

6-4, 1-6, 7-6(6) ⚔️ Ha sido el partido de lo que va de #MMOpen Sigue la jornada en directo: https://t.co/rxXrYdpKFe#TenisRTVE pic.twitter.com/DrlFKIe4YV — Teledeporte (@teledeporte) April 23, 2026

Mérida ganó por 6-4, 1-6 y 7-6(6), pero la noticia no solo fue esa, ya que hubo problemas durante el partido en el Estadio 3 de la Caja Mágica. Trungelliti acabó parando el partido y amenazando con irse por el ambiente tóxico que había en la grada.

Este fue el momento:

Ambiente de Copa Davis en la Pista 3 del Madrid Open. La grada encendida, animando a Dani Mérida a full y Trungelliti encarándose y gritando a gente de la grada. Tremenda imagen. pic.twitter.com/besttmSGGX — José Morón (@jmgmoron) April 23, 2026

"Cagón", llegó a llamar Marco a un seguidor. Libertad Digital estuvo presente en la pista y puede dar fe de que hubo personas que sí animaron a Mérida de forma contundente, pero con respeto, mientras que otros lo hicieron intentando incomodar al rival. Lo primero es propio de un ambiente local. Lo segundo, insoportable y denunciable.

Por suerte la cosa no llegó a mayores y el partido pudo finalizarse con victoria española.