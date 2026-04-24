Mi gran tragedia griega: Tsitsipas llama "gilipollas" y "bastardo" a su padre en pleno partido

"¡Gilipollas!", "¡Vete a la mierda!", "¡Que te jodan!", "¡Bastardo!". Eso le dijo Stefanos Tsitsipas a su padre durante su primer partido en Madrid que, por suerte para toda la familia, acabó ganando el griego. La noticia la han reportado medios helenos traduciendo lo que Stefanos dijo durante el partido. Hay varias imágenes de los momentos de tensión del choque grabadas por aficionados y por la retransmisión.

En medio del partido, hoy, Tsitsipas le profirió varios insultos ¿a su padre? durante uno de los descansos. 🗣️ "¡Gilipollas!" 🗣️ "¡Vete a la mierda" 🗣️ "¡Que te jodan!" 🗣️ "¡Bastardo!" Por qué será que ni me sorprende. https://t.co/kq3u7t1wqC pic.twitter.com/0r7jG5c4te — José Morón (@jmgmoron) April 23, 2026

No es la primera vez que tienen lío padre e hijo en un torneo. Ya le pegó un raquetazo hace años. Tuvo lugar en Australia durante la desaparecida ATP Cup de selecciones.

En esa ocasión, Stefanos golpeó a su padre Apostolos y apareció su madre desde la grada para regañarle en mitad de un partido oficial. Mamá interviniendo con el niño pegando a papá. Ver para creer.

Incluso el año pasado en Madrid ganó un partido y no se dio cuenta. Stefanos Tsitsipas ganó su partido ante Struff en el Estadio 3 del Mutua Madrid Open y cuando logró el último punto se sentó como si nada.

Este fue el momento:

Increíble esto. Tsitsipas gana el partido ante Struff y se sentó en el banquillo pensando que era solo una rotura. ¡Ni siquiera se enteró que había ganado! 😂 pic.twitter.com/HrMuTkM1mM — José Morón (@jmgmoron) April 26, 2025

La grada no daba crédito cuando vio sentarse a Stefanos esperando la pausa y seguir el partido. Así es el griego y así es su familia. Y ojo al siguiente partido: Tsitsipas contra Bublik en Madrid. Puede pasar cualquier cosa.