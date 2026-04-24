Sinner espió a Rafa Jódar en Madrid y vio al nuevo torbellino español arrasando a su rival

Por algo estaba Jannik Sinner espiando a Rafa Jódar en la pista central de la Caja Mágica, porque este chico promete y mucho. Tras un debut con dudas el miércoles, la noche del viernes en Madrid Rafa ha demostrado que, llegue o no a lo más alto, tiene mimbres de sobra para estar ahí.

El español ha pasado por encima de un Top 10 como Alex de Miñaur en una hora y media con un espectacular 6-3 y 6-1. Dominó el partido, todos los golpes y dejó al australiano con cara de no saber qué le había pasado por encima.

Así le espiaba Sinner:

Sinner estudiando de cerca a Jódar, por si hay otro español que le puede causar problemas en el futuro. pic.twitter.com/15ExGS3xDv — José Morón (@jmgmoron) April 24, 2026

Y así lograba los puntos, Jódar:

🔥¡Fenómeno Jódar! ¡Es un vendaval! El madrileño ha fulminado a De Miñaur (nº 8 del mundo), en una hora y cuarto. Pasa a tercera ronda y se medirá ante Fonseca. #TenisRTVE Sigue el #MMOPEN en Teledeporte y @rtveplay. pic.twitter.com/n2AFzWDrjG — Teledeporte (@teledeporte) April 24, 2026

Ojo porque español e italiano se pueden medir más adelante en el torneo ya que van por el mismo lado del cuadro aunque para ello todavía hay que superar a otra promesa mundial, João Fonseca. Cilic no jugó ante el brasileño y este pasó de ronda sin esfuerzo.

"Sigo siendo el mismo chico de siempre y lo seguiré siendo toda la vida. Todo va muy rápido y he jugado muchos torneos. Tengo que seguir así y no cambiar", dijo Jódar al acabar el partido. Y tiene razón, porque jugando así como hoy ante De Miñaur poco hay que cambiar. Mejorar sí, pero cambiar no. Atentos al madrileño porque este chico de Leganés promete emociones fuertes.