Sabalenka y Sinner dan plantón al Bernabéu: no entrenarán allí por "condiciones diferentes"

Por primera vez en la historia, el Estadio Santiago Bernabéu se ha transformado en una sede auxiliar del Mutua Madrid Open 2026 para albergar una pista de entrenamientos oficial a puerta cerrada. De hecho hubo una presentación de lujo esta semana.

Para estrenarla, dos madridistas, Bellingham y Courtois, al lado de un ilustre merengue como es el mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal y encima el actual número 1 del mundo de la ATP, Jannik Sinner. Además, Florentino Pérez de juez de silla.

Estas son las imágenes:

Aquí, en el Bernabéu. Parece coña pero no lo es. Partido de tenis. Un dobles Sinner y Bellingham vs Rafa Nadal y Courtois. Con Florentino de juez de silla. Tremenda imagen. pic.twitter.com/hLdkzDrH4P — Álvaro de Grado (@AlvarodeGrado) April 23, 2026

Pero hay un problema con esta idea. La número 1 del mundo y el número 1 del mundo, Aryna Sabalenka y Jannik Sinner no quieren ir a entrenar allí. La razón es simple y meramente tenística: no quieren perder las sensaciones de pista de la Caja Mágica.

Cualquiera que sepa de tenis sabe que los tenistas quieren entrenar en la sede del torneo y en las condiciones exactas del mismo. Entrenar en el Bernabéu sería hacerlo en indoor y el torneo es outdoor. Por eso casi nadie quiere arriesgarse a perder sensaciones.

"Me gustaría enfocarme en el tenis y no en esas cosas", dijo Sabalenka. Por su parte, Sinner también dejó claro que lo ideal habría sido ir antes del torneo, no ahora.

En conclusión, ninguno irá y eso es un duro varapalo para la idea original del torneo.