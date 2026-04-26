Abuchean y llaman "tonto" a un tenista francés en el Mutua Madrid Open

Moutet es famoso por ser un tenista díscolo y con tendencia a hacer ciertas cosas que rozan lo antideportivo. No es un jugador que luche por grandes títulos, pero sí suma grandes repeticiones y highlights en los canales de tenis. La mayoría de veces por sus locuras en el mal sentido, todo hay que decirlo.

Anoche hubo duelo hispanofrancés en el Mutua Madrid Open. El tenista madrileño de 21 años Dani Mérida venció a Corentin Moutet con un marcador de 6-3, 6-4 y Mérida se ha clasificado para la tercera ronda del torneo.

Pero hubo un momento del partido en el que Moutet abusó del saque por bajo y acabó abucheado e insultado al grito de "tonto, tonto".

Así fue el momento:

Aquí el momento en el que Moutet encadena varios saques por abajo. La grada encendidísima y llamándolo "tonto" cuando perdió el punto. 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/8BCGD28bNJ https://t.co/GjTPuik370 — José Morón (@jmgmoron) April 25, 2026

Moutet recibió los abucheos del público y encima le añadieron insultos por lo que había hecho con su saque. Lo hizo varias veces seguida y en uno de ellos perdió el punto por ello. El francés ni se inmutó e interpretó que se la había jugado demasiadas veces y que el público era, entre comillas, soberano por quejarse.

La cosa no pasó a mayores, el partido acabó con normalidad y Mérida se medirá ahora a Stefanos Tsitsipas.