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La Caja Mágica se 'aburre' con lo bueno que es Jannik Sinner

Sinner ya está en octavos de final y se medirá al ganador del partido entre Cameron Norrie y Tirante.

Sinner ya está en octavos de final y se medirá al ganador del partido entre Cameron Norrie y Tirante.
La Caja Mágica se 'aburre' con lo bueno que es Jannik Sinner | Teledeporte

Lógicamente esto ocurre porque es muy bueno, un genio, pero ver jugar a Jannik Sinner en partidos como el de hoy ante Elmer Moller es, con todos los respetos, hasta aburrido. El italiano ha empezado en Madrid con dos partidos en los que no ha tenido que esforzarse mucho. Ni siquiera el otro día cuando tuvo que remontar un set en contra. Se pone en modo funcionario, ficha al entrar y ficha al salir. Fin.

Puntos como este dejó el italiano para cerrar la primera manga:

Y así cerraba el partido:

Sinner suma 24 victorias consecutivas y hoy en Madrid no ha tenido que sudar demasiado. 1 hora y 17 minutos para un 6-2 y 6-3 de manual. Servicio sin fallos, apretar un poco en cada set para llevarse los breaks y pim, pam, pum, victoria al bolsillo.

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