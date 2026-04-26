La Caja Mágica se 'aburre' con lo bueno que es Jannik Sinner

Lógicamente esto ocurre porque es muy bueno, un genio, pero ver jugar a Jannik Sinner en partidos como el de hoy ante Elmer Moller es, con todos los respetos, hasta aburrido. El italiano ha empezado en Madrid con dos partidos en los que no ha tenido que esforzarse mucho. Ni siquiera el otro día cuando tuvo que remontar un set en contra. Se pone en modo funcionario, ficha al entrar y ficha al salir. Fin.

Puntos como este dejó el italiano para cerrar la primera manga:

Sinner está intratable y se apunta el primer set sin problemas ante Moller en el #MMOPEN#TenisRTVE 📺En directo, Mutua Madrid Open en Teledeporte y @rtveplay https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/lmvlqRPmdS — Teledeporte (@teledeporte) April 26, 2026

Y así cerraba el partido:

🎾 Jannik Sinner avanza a octavos de final. Victoria muy cómoda del italiano contra Moller (6-2,6-3) 📺EN DIRECTO en Teledeporte y @rtveplayhttps://t.co/fHD5dZbWOT pic.twitter.com/XONhmgYgm3 — Teledeporte (@teledeporte) April 26, 2026

Sinner suma 24 victorias consecutivas y hoy en Madrid no ha tenido que sudar demasiado. 1 hora y 17 minutos para un 6-2 y 6-3 de manual. Servicio sin fallos, apretar un poco en cada set para llevarse los breaks y pim, pam, pum, victoria al bolsillo.

Jannik Sinner ya está en octavos de final y se medirá al ganador del partido entre Cameron Norrie y Tirante. Inglés o argentino pondrán a prueba el modo funcionario.