Surrealismo en la Caja Mágica: alaridos de dolor, calambres, caída al suelo y acaba ganando su partido

El Mutua Madrid Open 2026 está dejando imágenes para el recuerdo aparte de grandes mañanas, tardes y noches de tenis. La última tuvo lugar este sábado en las pistas exteriores de la Caja Mágica.

Térence Atmane ganó ayer su partido de segunda ronda en el Mutua Madrid Open derrotando al francés y compatriota Ugo Humbert (cabeza de serie nº 30) por un doble 7-6(3) y 7-6(5).

Atmane ganó, pero lo hizo de manera épica porque en un momento del partido acabó de esta forma:

Por mucho que vea el vídeo sigo sin creerme cómo Atmane ganó este partido. Sacando por abajo y sin poder moverse ganó a un Humbert que lo falló todo en el tiebreak final 😅😅 pic.twitter.com/oGAhFYrdUI https://t.co/ED2DmoPIDT — José Morón (@jmgmoron) April 25, 2026

Alaridos de dolor, calambres, caída al suelo y, atención, acaba ganando su partido. Lo nunca visto. ¿Cómo se puede acabar un partido y ganarlo así? Pues él lo hizo aunque tuvo suerte de que todo se decidiese en ese tie-break.

Si el partido se hubiese ido al tercer set sería imposible que se llevase la victoria con tantos calambres.