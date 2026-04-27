Después de Nadal vino Alcaraz y ahora Jódar: Rafa habla con la humildad de los grandes

El tenista español Rafael Jódar firmó una de las actuaciones más destacadas de su joven carrera al conseguir el pase a la siguiente ronda del torneo madrileño. Tras un partido vibrante, el jugador local se mostró "muy contento" por la importante victoria conseguida ante el brasileño Joao Fonseca, destacando que tuvo que recurrir a su "mejor juego" para doblegar a un contrincante al que calificó de "durísimo". La pista central Manolo Santana fue el escenario ideal de una sesión nocturna que mantuvo al público expectante hasta la madrugada.

¡Qué partido esta noche en el Mutua Madrid Open! Como dice @tc_carbonell, parecía uno de aquellos viajes con la Davis en los 90. 🤝 Después tanta tensión en la grada, deportividad de Rafa Jódar con Joao Fonseca. Más #MMOPEN y más #TenisRTVE de aquí al domingo en Teledeporte. pic.twitter.com/sKs95ZosFN — Teledeporte (@teledeporte) April 26, 2026

El duelo, que enfrentaba a dos de las raquetas con mayor proyección del circuito profesional, se decidió en una manga definitiva donde el español supo templar los nervios. "Sabía que tenía que jugar mi juego en el tercer set y ha salido rodado, muy contento con ese nivel", explicó el joven tenista ante los medios de comunicación tras finalizar el encuentro. En su análisis, reconoció la dificultad de la cita y el talento de su oponente: "Sabía que Fonseca era un rival durísimo, que tenía que hacer las cosas bien si quería llevarme este partido".

La irrupción de ambos jugadores en la élite del tenis ha generado mucha expectación entre los aficionados, quienes ya vislumbran una posible rivalidad histórica para los próximos años. El madrileño, con la euforia todavía a flor de piel por haber superado un escollo tan complejo, prefirió mantener los pies en el suelo cuando se le preguntó por esta hipotética saga de enfrentamientos deportivos. "Ya veremos, el tiempo dirá. Ha sido un partido muy igualado, de un gran nivel por parte de los dos", aseveró el vencedor.

Fiel a los valores del deporte y demostrando una gran madurez, el jugador español no escatimó en elogios hacia su rival sudamericano. "Fonseca viene haciendo las cosas muy bien también esta temporada. Quiero desearle lo mejor, tiene una carrera brillante por delante", añadió. Pese a que en el horizonte de los cuartos de final podría asomar el italiano Jannik Sinner, actual referente del circuito, prefirió centrarse de forma exclusiva en su compromiso más inmediato frente al jugador checo Vít Kopriva.

"El siguiente partido son octavos, hay que enfocarse en el martes y partido a partido. Tenía que subir mi nivel, a pensar en el siguiente", insistió Jódar, demostrando que no quiere distracciones prematuras. Por último, quiso restar gravedad a los percances físicos experimentados durante el tramo final del choque. El jugador aclaró que los calambres sufridos en el tercer set se redujeron a "unas pequeñas molestias" sin mayor importancia. Tampoco puso excusas sobre los horarios de juego, asumiendo su profesionalidad con total naturalidad: "Me tengo que adaptar".