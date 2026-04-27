El punto más surrealista del año en el tenis lo firma el español Davidovich: ¿Qué hace?

En una jornada marcada por la expectación en la capital de España, el tenista noruego ha vuelto a demostrar por qué es el vigente campeón del torneo. En un partido que se vio alterado por varios incidentes inusuales, como un sorprendente rifirrafe en la grada y la rotura del anclaje de la red que obligó a mantener el choque parado durante varios minutos, el jugador nórdico propició una precipitada despedida del representante local. El español solo fue capaz de sumar cuatro juegos frente a un rival que se mostró intratable de principio a fin y que dictó el ritmo del encuentro sin contemplaciones.

El tenista de Oslo volvió a ejercer con absoluta contundencia en su firme defensa de la corona sobre la tierra batida madrileña. Tras firmar un debut arrollador en el que apenas cedió un juego ante otro jugador nacional, Jaume Munar, el nórdico no levantó el pie del acelerador y atropelló en esta tercera ronda a su oponente. El jugador andaluz, que regresaba a las pistas tras haber estado apartado recientemente de la competición por una inoportuna lesión, dio la sensación de desconectarse del compromiso de forma muy precipitada, incapaz de frenar el vendaval de tenis que llegaba desde el otro lado de la pista.

Davidovich estaba tan fuera del partido que dejó un punto lleno de globos que nadie entendió:

Con este triunfo rotundo, el actual defensor del título selló su billete directo hacia los octavos de final, donde ya espera al ganador del interesante duelo que medirá al jugador heleno Stefanos Tsitsipas y al joven español Daniel Mérida. Por su parte, el malagueño se vio obligado a enfilar de forma prematura la puerta de salida de las instalaciones madrileñas. El dominador del choque apenas necesitó ochenta minutos sobre la arcilla para lograr su objetivo principal y sumar así la cuarta victoria en los siete enfrentamientos directos que ambos tenistas han disputado a lo largo de sus respectivas carreras en el circuito profesional.

Esta amarga derrota supone un duro varapalo para el tenista local, que se quedó a las puertas de lograr la que hubiera sido su victoria número cincuenta en un torneo de esta categoría. En la otra cara de la moneda, el ganador del duelo sumó su séptima alegría consecutiva en el mismo recinto deportivo, consolidando su idilio con un escenario donde consiguió levantar el primer gran trofeo de su palmarés durante la pasada campaña. El nivel exhibido confirma que ha recuperado sus mejores sensaciones en el momento más decisivo de la gira europea de polvo de ladrillo.

Más allá del indudable prestigio que otorga avanzar rondas en este evento, el jugador escandinavo afronta un reto clasificatorio de vital importancia. Concretamente, necesita alcanzar al menos la ronda de semifinales para evitar caer fuera del codiciado top 20 de la clasificación mundial por primera vez desde mayo del año 2021. De momento, y tras superar este último escollo sin encontrar apenas oposición, parece encontrarse en el camino correcto para prolongar su estancia entre la élite absoluta del tenis mundial y seguir aspirando a revalidar su corona.