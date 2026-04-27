Rafa Jódar ilusiona a toda España con un triunfo de postín ante Fonseca

El sueño de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Madrid atravesó la primera semana que culminó con otra victoria de mérito, ante uno de los jugadores jóvenes más talentosos del circuito, el brasileño Joao Fonseca, al que ganó por 7-6(4), 4-6 y 6-1 para alcanzar, por primera vez, los octavos de final de un evento de este rango.

Da pasos de gigante el madrileño en cada puesta en escena. A su primer título, semanas atrás en Marrakech, un torneo de categoría 250, siguieron las semifinales de Barcelona, de nivel 500. Ahora, en Masters 1000 ya ha mejorado su mejor registro, el que logró en dos horas y ocho minutos con la tercera ronda. Ya está en octavos.

Era el partido más esperado del torneo sobre todo porque aparte de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los jóvenes que más prometen son ellos dos: Rafa Jódar y Joao Fonseca. El español llegaba con los deberes bien hechos ganando en sus dos primeros partidos en la central y el brasileño no jugó ante Cilic y se estrenaba hoy en el torneo.

Este lado del cuadro coincide con el camino de Jannik Sinner, es decir, se enfrentará ahora Rafa a Vit Kopriva y después llegaría el italiano. Si ahí se logra superar al número 1 todo el mundo del tenis ya sabría que de verdad hay alternativa.

El diamante español reinó en la noche madrileña, como ya se dice en los mentideros del Mutua Madrid Open. ¿Será capaz de algo más? Nadie lo duda.