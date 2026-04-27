Sinner avisa sobre Rafa Jódar, la gran revelación patria en la Caja Mágica

El actual número uno del mundo, el tenista italiano Jannik Sinner, se ha deshecho en elogios hacia la última promesa patria, Rafael Jódar, quien se ha destapado como una de las grandes revelaciones en el presente Masters de Madrid. Ambos jugadores podrían llegar a cruzar sus caminos en los cuartos de final del torneo que se disputa en la Caja Mágica, y el transalpino no ha dudado en augurar un futuro brillante al madrileño.

Durante sus comparecencias, Sinner reconoció haber seguido de cerca al joven jugador de 19 años, con quien incluso coincidió entrenando en pistas contiguas. "Es un jugador con muchísimo talento. Hoy estuvo calentando con Nicolai Budkov Kjaer. Son de una generación muy interesante, nacieron en 2006", explicó el número uno, situando a Jódar en un grupo selecto de promesas mundiales.

Sinner habla 𝒎𝒂𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 de Jódar✨ El cuadro deja un posible cruce en cuartos. ¿Te imaginas ese duelo en la Caja Mágica?#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/uw5eKHAu0R — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 27, 2026

El italiano destacó especialmente las cualidades técnicas y físicas del español. "Jódar golpea la pelota con mucha precisión, con una potencia muy natural. Se nota en el sonido, cuando la toca, y es un buen sonido que sale de la raqueta", argumentó. Además de su juego, Sinner valoró positivamente su actitud en la pista: "Me gusta su mentalidad, es bastante tranquilo. No lo conozco personalmente, pero parece muy humilde".

Más allá del análisis sobre sus posibles rivales, el tenista italiano atraviesa un momento dulce en su carrera profesional. Recientemente ha alcanzado la extraordinaria cifra de veinticuatro victorias seguidas en los torneos de categoría Masters 1000. Con esta racha, ha logrado superar los registros históricos de Rafa Nadal y acecha de cerca las marcas impuestas en su día por leyendas como Roger Federer o el serbio Novak Djokovic.

Sin embargo, Sinner prefiere mantener los pies en el suelo y rechaza cualquier tipo de paralelismo con el conocido como Big Three. "No pienso en esos récords. Siempre he dicho, y sigo diciendo, que no me comparo con estos nombres. Han logrado muchísimo en sus carreras, y yo apenas estoy empezando", aseveró el número uno, dejando claro que su único objetivo es dar el máximo en cada encuentro sin arrepentimientos.

Para mantener este nivel competitivo, el jugador destacó la importancia de la adaptación continua a las distintas superficies del circuito. "Nunca doy nada por sentado. Intento comprender qué funciona bien en ciertas condiciones", explicó, poniendo como ejemplo el contraste entre las pistas de cemento norteamericanas y la tierra batida europea.

Finalmente, Sinner analizó las particularidades de la arcilla en la capital de España. Señaló que la superficie está "más o menos igual" que en jornadas previas, aunque advirtió sobre la influencia del clima: "Hacía un poco más de calor, así que tiende a estar un poco más resbaladiza porque la cancha se seca antes". Factores clave que el número uno del mundo deberá dominar si quiere alzarse con el triunfo definitivo en el torneo madrileño.