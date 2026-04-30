Ver para creer: el padre de Tsitsipas mandando callar a la madre del tenista mientras entrena

Stefanos Tsitsipas y su familia son un show eterno y para muchos gran parte del problema del tenista heleno, el hecho de que no separe sus caminos de ellos, lógicamente solo a nivel profesional. En Madrid, donde ya no está jugando ni en individual ni en dobles, Stefanos ha dejado otra imagen increíble. Fue en un entrenamiento.

En la imagen se puede ver a la madre intentando corregir algo del entrenamiento y al padre a su vez mandando callar a su mujer para seguir él con los consejos al hijo. Ver para creer.

En este torneo ya han tenido problemas. Fue en su primer partido. "¡Gilipollas!", "¡Vete a la mierda!", "¡Que te jodan!", "¡Bastardo!". Eso le dijo Stefanos Tsitsipas a su padre durante su debut, hecho que llamó la atención de los medios griegos.

En medio del partido, hoy, Tsitsipas le profirió varios insultos ¿a su padre? durante uno de los descansos. 🗣️ "¡Gilipollas!" 🗣️ "¡Vete a la mierda" 🗣️ "¡Que te jodan!" 🗣️ "¡Bastardo!" Por qué será que ni me sorprende. https://t.co/kq3u7t1wqC pic.twitter.com/0r7jG5c4te — José Morón (@jmgmoron) April 23, 2026

Es solo la punta del iceberg porque en su día le pegó un raquetazo a su padre durante la desaparecida ATP Cup de selecciones.