Zverev arrolla a Cobolli en Madrid y se medirá al belga Blockx en semifinales

El jugador alemán Alexander Zverev ha hecho valer su condición de segundo cabeza de serie en el Masters 1000 de Madrid tras imponerse con contundencia al italiano Flavio Cobolli por 6-1 y 6-4. De esta manera, el tenista germano asegura su presencia en la penúltima ronda del torneo que se disputa en la capital de España, donde buscará un billete para la gran final en un duelo frente al jugador belga Alexander Blockx.

El encuentro, que se resolvió en apenas una hora y media, estuvo dominado desde el inicio por el número tres del mundo. El partido comenzó de forma arrolladora para el alemán, que endosó un rápido 5-0 a su rival en la primera manga, dejando sin opciones de respuesta al tenista transalpino. En el segundo parcial, el choque se igualó notablemente, pero una rotura de servicio en el noveno juego permitió a Zverev cerrar el duelo y certificar su pase a las semifinales.

Con este importante triunfo, el jugador germano alcanza un hito histórico para el tenis de su país. A sus 29 años, Alexander Zverev ha logrado superar a Phillip Kohlschreiber como el alemán con más victorias sobre tierra batida en la Era Abierta, sumando un total de 179 alegrías en esta superficie. Además, ratifica su idilio particular con el torneo madrileño, un campeonato que ya ha conquistado en dos ocasiones, durante los años 2018 y 2021, y en el que también alcanzó el partido por el título en 2022.

Este último enfrentamiento sobre la arcilla de la pista central suponía una oportunidad de revancha deportiva para Zverev, ya que semanas atrás había caído derrotado ante el propio Flavio Cobolli en el torneo de Múnich. Sin embargo, el protagonista restó importancia a este hecho en sus declaraciones posteriores al choque: "No ha sido ninguna revancha con Flavio. Tengo una grandísima relación con él y es uno de mis favoritos en el circuito. Jugué un gran primer set y él estuvo peor", aseguró el vencedor.

Por su parte, el italiano, actual duodécimo jugador del mundo, se despide de Madrid tras firmar una notable actuación en la que logró eliminar en cuartos de final al ruso Daniil Medvedev. No obstante, Cobolli sigue mostrando dificultades ante los mejores clasificados del circuito profesional, puesto que solo ha conseguido salir victorioso en uno de sus últimos nueve compromisos frente a rivales situados en el top 5 de la clasificación.

En el horizonte del tenista germano ya aparece Alexander Blockx. El joven jugador belga ha dado la sorpresa al eliminar al noruego Casper Ruud, que defendía la corona de campeón, tras vencer por un ajustado doble 6-4. El duelo del sábado determinará quién luchará por el preciado trofeo en la Caja Mágica, en lo que supone la vigésimo séptima aparición en unas semifinales de la categoría para el incansable competidor teutón, que este 2026 demuestra un nivel de forma excepcional.