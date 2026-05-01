Sinner destroza a Fils y buscará en Madrid su quinto Masters 1000 seguido

El tenista italiano Jannik Sinner, actual número uno de la clasificación mundial, ha dado un paso de gigante en su imparable trayectoria al clasificarse para la gran final del Masters 1000 de Madrid. El jugador transalpino llevaba todo el torneo sesteando en los inicios y solo Rafa Jódar despertó a la bestia. Hoy ante Fils en semifinales, no hubo color: 6-2 y 6-4.

El duelo, que se prolongó durante una hora y 29 minutos, fue un claro reflejo del extraordinario estado de forma que atraviesa el líder del circuito profesional. El primer set fue un paseo para el número 1 del mundo jugando a lo que quería y cuando quería. De lado a lado y sin oposición. Sacando y restando. Y pronto la Caja Mágica se dio cuenta de que sería un partido corto.

Durante el primer parcial, Sinner se convirtió en un verdadero torbellino tenístico. El jugador originario de San Cándido encarriló la manga inicial con una facilidad asombrosa, desbordando a su rival desde el fondo de la pista y exhibiendo una superioridad abrumadora. La rapidez de sus golpes y la precisión de su servicio no dieron ningún tipo de margen a un contrincante que se vio incapaz de contrarrestar el vendaval ofensivo que tenía enfrente en la pista central.

El segundo set sí tuvo más historia, pero no porque Fils tuviese muchas opciones sino que fue Sinner el que se relajó un poco al inicio de la segunda manga y permitió que hubiese algo más de ruido en la tribuna. Hasta el 4-4 hubo algo de magia, pero después nada de nada. Los aces cuando los necesitó y fin de la historia.

Con este triunfo, el italiano suma ya su vigésima segunda victoria en lo que va de curso, consolidándose como el principal referente deportivo del tenis actual. Si gana la final hará historia siendo el primer tenista ATP con cinco triunfos seguidos en la categoría de Masters 1000. Nadie le puede parar de momento.

Ahora, Sinner espera rival para la cita definitiva por el título en el albero madrileño, donde se medirá al ganador del choque que enfrenta al belga Alexander Blocks con el alemán Alexander Zverev. Sea quien sea su oponente dominical, el número uno del mundo partirá como el gran favorito para levantar el codiciado trofeo y seguir ampliando su ya de por sí impresionante palmarés.