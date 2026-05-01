Zverev supera a Blockx y buscará su tercer título en Madrid ante el número uno Jannik Sinner

El tenista teutón Alexander Zverev, segundo cabeza de serie del torneo, ha sellado su billete para la gran final del Masters 1000 de la capital española tras derrotar al prometedor Alexander Blockx. El marcador final de 6-2 y 7-5 refleja un encuentro donde la experiencia del jugador de Hamburgo pesó demasiado en los momentos decisivos frente a un rival que demostró destellos de gran calidad, pero que terminó cediendo ante la solidez del germano.

Una de las claves del triunfo residió en la inquebrantable fiabilidad de su saque. A lo largo de la hora y treinta y siete minutos que duró el choque, el jugador no concedió ni un solo quiebre, manteniendo a raya cualquier intento de rebelión. Con este resultado, sigue ampliando su leyenda particular, consolidándose como el tenista de su país con mayor número de victorias sobre polvo de ladrillo en toda la historia del circuito profesional.

Por su parte, el derrotado no tiene motivos para marcharse decepcionado del certamen. Tras firmar una semana espectacular, esta actuación le permitirá irrumpir con fuerza entre los cuarenta mejores del mundo. Su resistencia en la segunda manga, donde logró forzar el desenlace hasta los compases finales, evidencia que estamos ante un perfil llamado a dar muchas alegrías al deporte europeo en el futuro más cercano, aunque en esta ocasión la veteranía de su oponente terminara por imponerse.

Ahora, todas las miradas se dirigen al decisivo choque dominical que albergará la Caja Mágica. Sobre la tierra batida madrileña colisionarán los dos principales favoritos del cuadro: el número uno indiscutible del ranking mundial, Jannik Sinner, frente al segundo sembrado. Será un duelo de auténticos titanes donde la velocidad de la bola y el control desde el fondo de la pista dictarán sentencia ante miles de aficionados que abarrotarán las gradas del recinto deportivo.

El historial favorece las esperanzas del finalista alemán, quien ya sabe lo que es morder el trofeo en suelo español. Buscará alzar su tercer campeonato en estas instalaciones, aprovechando que las condiciones de altitud de la ciudad favorecen enormemente su potente servicio. Sin embargo, el escollo no podría ser más exigente. El italiano llega en un estado de forma pletórico, dominando con puño de hierro el circuito durante la presente temporada y exhibiendo un tenis agresivo y sin fisuras.

Este enfrentamiento servirá, además, como un inmejorable termómetro de cara a la inminente cita parisina. Ambos competidores intentarán asestar un golpe moral a su adversario, cerrando una semana de alta intensidad competitiva. El espectáculo está completamente garantizado en una final que promete quedar grabada en la memoria de los aficionados al deporte de la raqueta.