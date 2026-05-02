Kostyuk da una voltereta al ser campeona de Madrid y le niega el saludo a la rusa Andreeva

La tenista ucraniana Marta Kostyuk ha logrado el triunfo más importante de su carrera deportiva tras imponerse en la final del torneo de Madrid a la jugadora rusa Mirra Andreeva en dos sets (6-3 y 7-5). Tras una hora y veintitrés minutos de juego en la capital de España, la jugadora de Kiev aprovechó el cuarto punto de partido que tuvo a su disposición para coronarse campeona y caer al suelo embargada por la emoción.

Y lo celebró a lo grande, dando una voltereta que ya está recorriendo las redes sociales. Fue esta:

Le backflip pour célébrer ses titres ! La tradition de Marta Kostyuk ! 🇺🇦 L'Ukrainienne remporte à 23 ans le premier WTA 1000 de sa carrière et le 3e titre de sa carrière !pic.twitter.com/QuZm8gtvBQ — Tennis Legend (@TennisLegende) May 2, 2026

Así lo celebra Marta por su pasado como gimnasta y así lo hizo en Madrid para celebrar su nueva corona.

Por otro lado, como viene siendo habitual en los últimos cuatro años, el conflicto bélico provocado por la agresión rusa también se vio reflejado sobre la pista de tenis. Kostyuk cumplió su palabra de no saludar a sus rivales originarias de Rusia o Bielorrusia que no hayan condenado públicamente la invasión de Ucrania.

Ni saludó a Mirra ni lo hizo después del partido. Tras el fallo final de Andreeva, la campeona se tiró al suelo e ignoró por completo a su adversaria. Andreeva, sabedora de ello, ni siquiera hizo el amago de ir a ver si la cosa cambiaba.

Decepción clara para Andreeva. Dirigida desde el palco por Conchita Martínez, la jugadora rusa se mostró inusualmente errática en los momentos decisivos del encuentro. Tiene mucho talento, ganará muchos títulos, pero aún le cuesta morder trofeos con convicción.