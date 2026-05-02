Ucrania sonríe en Madrid: Kostyuk, campeona tras fulminar a Andreeva

Soberana final la que hizo Marta Kostyuk ante Andreeva para coronarse reina de Madrid por 6-3 y 7-5 en un partido sublime por su parte. Así juegan las campeonas. Con convicción. Y fue un repaso en toda regla en una final de la WTA Mutua Madrid Open que no tuvo mayor historia.

Ambas se habían enfrentado en una sola ocasión con victoria ucraniana en dos sets. Fue en cuartos de final de este año en Brisbane. Pero ese dato de poco parecía servir hoy porque el contexto es diferente y por supuesto la superficie también. Andreeva buscaba venganza y Kostyuk un 2-0 en el Head to Head. La historia se repitió y Marta arrolló.

Dentro del torneo hemos visto imágenes curiosas de Andreeva que durante un partido anterior llegó a gritar entre lágrimas a su equipo "no soy una campeona" y "voy a perder". No perdió, por eso jugó la final. Ese trabajo psicológico de Conchita se ha notado durante el torneo, pero hoy se cayó. Del todo. No estuvo ni siquiera cuando parecía renacer. Andreeva estuvo horrible en sus decisiones y muy nerviosa al inicio. Kostyuk todo lo contrario incluso con bolas de set en contra en el segundo. Luchó con todo y fue muy superior. Exhibición ucraniana.

Lo que lógicamente no se produjo fue el saludo entre rusa y ucraniana. Era algo que se esperaba y que lleva pasando desde el inicio del conflicto. Nada tiene que ver que las jugadoras apoyen o no a Rusia, pero no son saludadas por las ucranianas. Kostyuk lo mantuvo y no saludó a Mirra.

Kostyuk es la nueva reina de Madrid recogiendo el testigo de Aryna Sabalenka.