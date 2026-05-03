Ni una hora le duró: Sinner gana en Madrid humillando a Zverev

La pista Manolo Santana de la Caja Mágica fue el escenario de un duelo de titanes entre el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el dos veces campeón del torneo, el alemán Alexander Zverev. El problema es que solo hubo un verdadero titán, Jannik. Paliza histórica del italiano al alemán, que no le duró ni una hora. 57 minutos: 6-1 y 6-2.

La tensión se vivía en las horas previas porque ambos jugadores tenían mucho que demostrar. Sinner quería hacer historia, primero porque hasta esta edición nunca había sobrepasado los cuartos de final en la capital de España y hoy aspiraba a ganar en Madrid, pero es que además quería levantar su quinto trofeo consecutivo de esta categoría.

En caso de ganar, como así ha sido el caso, el transalpino encadena una racha histórica tras coronarse en París el año pasado y ganar Indian Wells, Miami y Montecarlo este curso. El de San Cándido lleva veintitrés victorias seguidas y ya supera los 350 triunfos en su carrera. Además le mete más puntos a Carlos Alcaraz porque no defendía puntos en Madrid.

Respecto al teutón Alexander Zverev, Sasha buscaba su tercer título en Madrid. Cuatro finales en Madrid igualando el registro de presencias de Federer y acercándose a las ocho de don Rafa Nadal. En caso de ganar este domingo igualaba a Djokovic en el palmarés histórico del certamen español. El problema es que el head to head era desolador para el alemán. Había perdido los ocho últimos duelos ante el jugador italiano. Ya van 9

"Tengo muchas ganas de jugar contra él otra vez, pero jugar contra el número uno genera presión porque el tenis ahora mismo parece muy fácil para él", dijo en la previa. Pues no. Paliza y a casa. Ahora la pregunta es: ¿Quién gana a Jannik? Parece que solo Carlos Alcaraz y no estará ni en Roma ni en París.

2022 Alcaraz vs Zverev: 1 hora y dos minutos. 2026 Sinner vs Zverev: 58 minutos. Dos finales del Mutua Madrid Open con humillación para un jugador que debería pelear con ellos por todo. Tremendo. No hay oposición. Solo hay dos reyes.