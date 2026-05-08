Exhibición del joven Rafael Jódar en Roma para meterse en los dieciseisavos de final

El español Rafael Jódar venció este viernes al portugués Nuno Borges y avanzó a los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Roma, tras un partido exigente en el que mostró un buen tenis y dejó grandes sensaciones en su estreno sobre la arcilla romana.

El "Vamos Rafa" volvió a escucharse sobre la tierra batida romana dos años después, pero no con Nadal como protagonista, sino con la nueva sensación española, el joven Jódar, que entró como cabeza de serie número 34 tras alcanzar los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

"Y sólo tiene diecinueve años", comentó en varios momentos la grada del Foro Itálico; lo cierto es que los italianos también tienen la mirada puesta en él.

No le falta absolutamente nada al repertorio de Rafa Jódar. Tiene todos los recursos y cada día juega mejor. 🇪🇸🇪🇸🇪🇸pic.twitter.com/Z8PrR6swCa — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 8, 2026

Enfrente, Jódar tenía un rival difícil, el portugués Borges, de 29 años, uno de los pocos tenistas que puede presumir de haber derrotado a Rafa Nadal en una final ATP sobre tierra batida, en el Abierto de Bastad en 2024.

No se lo iba a poner fácil, y al español se le hizo cuesta arriba el primer set en varios momentos pese a ganar el primer juego en sólo minuto y medio. Fue un intercambio de puntos, resuelto en tie-break a favor del madrileño.

Jódar dejó destellos de gran nivel que hicieron levantarse al público de sus asientos en varias ocasiones, incluso mostrando un temple como si fuera veterano en momentos clave, adaptando su estilo ofensivo ante un Nuno Borges muy sólido desde el fondo de la pista.

En el segundo set, Jódar se mantuvo por delante en todo momento, frente a un Borges mermado que no se rindió, pero que poco pudo hacer ante un español crecido. Certificó la victoria en una hora y cincuenta y seis minutos: 7-6 (4), 6-4.

El joven de Leganés, primera vez que entra como cabeza de serie en un torneo ATP, se convirtió así en el cuarto adolescente en alcanzar la tercera ronda de Roma en esta década, después de Lorenzo Musetti —con 18 años—, Jannik Sinner —con 19— y Jakub Mensic —con 19—.

Su progresión fue meteórica. El 1 de abril de 2024 era el número 1.771 del mundo; un año después, el 911. El 30 de marzo de 2026 ocupaba el puesto 89 y, tras su desempeño en la gira de tierra, alcanzó recientemente el puesto 34 del mundo.

Jódar se enfrentará en la siguiente ronda del torneo, correspondiente a dieciseisavos de final, al ganador del duelo entre el italiano Matteo Arnaldi y el australiano de origen hispano-uruguayo Alex de Miñaur, a quien ya venció con contundencia en Madrid hace dos semanas (6-3, 6-1).