Fundación Sánchez Vicario y la Federación de Tenis valenciana impulsan la inclusión laboral

La Fundación Emilio Sánchez Vicario ha firmado un acuerdo de colaboración con la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana para promover la inclusión social de personas con discapacidad mediante el tenis, la formación profesional y el acceso al empleo en el ámbito deportivo, según informó este viernes la Fundación en un comunicado.

El convenio contempla la creación de una escuela de tenis inclusivo en las instalaciones de la Federación, así como el desarrollo de un programa pionero de formación para entrenadores con discapacidad. Esta iniciativa busca facilitar la cualificación profesional de los participantes y su incorporación progresiva al ecosistema deportivo valenciano.

Emilio Sánchez Vicario, presidente de honor de la Fundación, señaló que "este acuerdo refleja muy bien el propósito de la Fundación: utilizar el tenis como una herramienta real de transformación social". Además, subrayó que el objetivo no es solo acercar el deporte a personas con discapacidad, sino también "abrir itinerarios de formación, desarrollo profesional y empleo dentro del propio ecosistema deportivo".

Por su parte, José Francisco Vicent Caudet, presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, destacó que "desde la Federación trabajamos para que el tenis sea un deporte accesible y una herramienta de integración real para todas las personas". Añadió que este acuerdo supone "un paso muy importante para seguir generando oportunidades a través del deporte, no solo desde la práctica deportiva, sino también desde la formación y el acceso al empleo".

Nuevas oportunidades

El director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, también estuvo presente en la firma del acuerdo y afirmó que "desde la Generalitat Valenciana consideramos prioritario respaldar iniciativas que sitúan a las personas en el centro y que contribuyen a construir una sociedad más cohesionada e igualitaria". Cervera valoró la colaboración entre ambas entidades como un ejemplo de cómo el deporte puede abrir nuevos espacios de participación, aprendizaje y desarrollo personal.

El proyecto incluye una línea de inserción laboral en clubes federados, con el objetivo de conectar la formación recibida por los participantes con oportunidades reales de empleo. De este modo, la iniciativa pretende generar un impacto sostenido en el tiempo, tanto en la práctica deportiva inclusiva como en la presencia de personas con discapacidad en funciones técnicas y profesionales relacionadas con el tenis.

La Fundación Emilio Sánchez Vicario asumirá el diseño y la dirección técnica de los programas, mientras que la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana aportará sus instalaciones, coordinará con los clubes y se encargará de integrar el proyecto en su estructura federativa. Ambas entidades confían en que esta colaboración marque un hito en la promoción de la inclusión social a través del deporte.