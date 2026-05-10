Rafa Jódar tira de épica ante Arnaldi para avanzar en Roma

El tenista español Rafael Jódar se deshizo (6-1, 4-6, 6-3) del italiano Matteo Arnaldi este domingo para meterse en octavos de final del torneo de Roma, quinto ATP Masters 1000 de la temporada, donde se medirá con el estadounidense Learner Tien.

El madrileño, de 19 años, frenó a una de las sensaciones locales, un Arnaldi que estaba aprovechando su invitación del torneo para firmar sus primeras victorias ATP de la temporada, con una exhibición en la que supo retomar el control para sentenciar la victoria y mantener su irrupción en el Circuito ATP.

Jódar, del estreno profesional al inicio del curso hasta el 32 del mundo en el Foro Itálico, cedió solo un juego en el primer set (6-1). Sin embargo, un mal arranque de segundo parcial dio alas a un Arnaldi que recobró la confianza, sabiendo de su buen momento también, como campeón la semana pasada en el Challenger de Cagliari.

El italiano aguantó incluso la reacción del español para sumar otro break y forzar un tercer set donde de nuevo Jódar entregó su saque de primeras. El de Leganés se vio contra las cuerdas pero desde el 1-3 firmó cinco juegos seguidos para dar otro paso de gigante y meterse en octavos de final de Roma, después de ganar su primer título en Marrakech y deslumbrar en el Mutua Madrid Open.