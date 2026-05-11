El Mutua Madrid Open recibe el Premio Espiga del Deporte como Mejor Evento Deportivo

El Mutua Madrid Open será reconocido en la II edición de los Premios Espiga del Deporte, que se entregan este jueves (20:00 horas) en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, como Mejor Evento Deportivo por ser el acontecimiento del calendario internacional que mejor ha sabido proyectar en los últimos años la imagen contemporánea de Madrid hacia el exterior.

La pasada edición situó a Madrid en el centro del mapa mundial del deporte al reunir en la Caja Mágica a las principales figuras del circuito ATP y WTA. Los triunfos de Jannik Sinner en el cuadro masculino y de Marta Kostyuk en el femenino pusieron el broche deportivo a una edición marcada por una asistencia récord de espectadores.

Pese a la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, la irrupción del joven Rafa Jódar, eliminado por Sinner, reforzó la sensación de relevo y continuidad generacional en el tenis español. Pero si algo simbolizó la capacidad del Mutua Madrid Open para seguir reinventándose fue la instalación de una pista de tierra batida en el Estadio Santiago Bernabéu.

El propio Gerard Tsobanian, CEO del torneo madrileño, definió esta última edición como "una demostración del momento extraordinario que vive el torneo", subrayando además que iniciativas como la pista instalada en el Bernabéu responden a la voluntad permanente de "seguir innovando y diferenciando a Madrid dentro del circuito internacional".

Ese crecimiento se construyó inicialmente junto a la figura de Manolo Santana y continúa actualmente con Feliciano López, al frente de la dirección deportiva. El director del torneo señaló que el ambiente vivido estas dos semanas explica por qué la competición ha logrado convertirse en "una auténtica seña de identidad internacional para Madrid".

La II Gala de los Premios Espiga del Deporte en la que se entregará el galardón tendrá lugar este jueves en el Auditorio Municipal Sebastián Cestero de Villanueva del Pardillo. Este premio reconoce el trabajo realizado por el equipo del Mutua Madrid Open para situar a la capital en un lugar central del mapa mundial del deporte y como una herramienta de reputación y posicionamiento exterior.

Junto al Mutua Madrid Open también serán reconocidos el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, los atletas Chema Martínez, Alba García Falagán, la selección española de fútbol sala, la futbolista Eva Alonso y el golfista adaptado Alejandro de Miguel.