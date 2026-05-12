Arranca el 14.º Madrid Wheelchair Fundación Emilio Sánchez Vicario

El Madrid Wheelchair Fundación Emilio Sánchez Vicario, un torneo de referencia dentro del circuito internacional de tenis de silla de ruedas, ha arrancado su 14º edición tras el acto inaugural en la Ciudad de la Raqueta. Esta decimocuarta convocatoria se disputará entre el jueves 14 y el domingo 17 de mayo, con la participación de 40 tenistas procedentes de 10 nacionalidades distintas, entre los que se incluye una notable representación de jugadores españoles.

El evento inaugural ha contado con la representación institucional de Sonia Cea Quintana, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, y María Cabezón, responsable de Coordinación Deportiva de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Además, han asistido al acto Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis; Diego Rivas, CEO de Bamvolea y de Ciudad de la Raqueta; así como Emilio Sánchez Vicario, presidente de honor de la Fundación.

Sánchez Vicario ha manifestado que, "este torneo representa muy bien la razón de ser de nuestra Fundación: utilizar el deporte como una vía de aprendizaje, superación e inclusión. Cada edición nos recuerda que el tenis puede cambiar vidas, abrir oportunidades y generar referentes para muchas personas. Que Madrid siga acogiendo esta competición con este nivel de apoyo institucional y deportivo es un orgullo y una responsabilidad para todos los que formamos parte de la Fundación".

El Madrid Wheelchair Fundación Emilio Sánchez, se ha convertido en un referente del deporte adaptado a nivel nacional, gracias al apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Real Federación Española de Tenis y la Federación de Tenis de Madrid, así como de entidades privadas como Head, Bamvolea, Ciudad de la Raqueta, Quironsalud, Mahou, Solan de Cabras, Cupra y MSC cruceros, que comparten y promueven valores como la inclusión, el compromiso y la superación.

Esta nueva edición se celebra en un contexto especialmente significativo para la Fundación Emilio Sánchez Vicario, recientemente reconocida con el Premio 'Fuera Pista' del Real Club de Tenis Barcelona-1899, en la categoría institucional, por su contribución a la inclusión social y a la igualdad mediante el deporte.

Desde su creación en 2010, la Fundación desarrolla programas orientados a favorecer la integración social y el crecimiento personal a través del deporte y la educación. Cada año, más de 300 alumnos con diversidad funcional participan en sus iniciativas, que incluyen clases de tenis y pádel inclusivo, torneos ITF Wheelchair, acciones de voluntariado y colaboraciones con entidades de referencia.

Entre ellas destaca la colaboración mantenida desde 2012 con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, a través de la Escuela de Tenis en Silla de Ruedas, una iniciativa por la que ya han pasado más de 1.500 personas, acercándolas al mundo del tenis y reforzando el papel del deporte como herramienta de inclusión, autoestima y autonomía personal.