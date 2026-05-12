Exhibición de Rafa Jódar en Roma para alcanzar los cuartos e igualar a Djokovic

El cielo de Roma se tiñó de verde, blanco y rojo, pero sobre la arcilla de la BNP Paribas Arena solo hubo un color: el del tenis total de Rafa Jódar. En una tarde donde los cazas de las 'Frecce Tricolori' atronaron el Foro Itálico en un homenaje a Nicola Pietrangeli, el verdadero bombardeo lo ejecutó un chico de Leganés. Jódar no solo venció a Learner Tien (6-1, 6-4) sino que le arrebató el aura de invencibilidad, le superó en el ranking y se confirmó como el nuevo sol que alumbra el futuro del tenis español.

El partido comenzó con una superioridad insultante. Rafa Jódar, que hace apenas seis meses ni siquiera era profesional, necesitó solo 31 minutos para apuntarse la primera manga. Con un 6-1 incontestable, el madrileño desactivó al estadounidense, vigente campeón de las Next Gen ATP Finals. Tien, atenazado por el viento y la potencia controlada del español, entregó su servicio con una doble falta impropia de su nivel cuando el marcador apenas reflejaba un 2-1.

Jódar olió la sangre. Con una madurez técnica asombrosa, castigó cada segundo servicio del americano, convirtiendo el resto en un arma de destrucción masiva. El tenista más joven del top 100 recordó a Learner Tien que lo sucedido en diciembre —donde ya le ganó salvando cuatro bolas de partido— no fue casualidad. Esta vez, sin embargo, no hubo espacio para la épica; solo hubo dominio.

¡El niño también sabe 𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫! 🎾 Doble break de Rafa Jódar para convertir el 1-3 en contra en un 4-3 a favor ante Tien.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/cTwMEdGaQO — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 12, 2026

Reacción de campeón ante la adversidad

El segundo set trajo el único momento de duda, o al menos lo que para cualquier otro joven de 19 años habría sido una crisis. Tien, tirando de orgullo, logró romper el saque de Jódar para ponerse 1-3 arriba. Pero la respuesta del pupilo madrileño fue inmediata e inapelable: contrabreak y consolidación para igualar a tres.

Con el marcador equilibrado, Jódar volvió a subir el nivel de agresividad. Su revés, que llegó a promediar más velocidad que su derecha en ciertos tramos, desbordó a un Tien que terminó lanzando la raqueta tras un error no forzado que significó el 5-3. Rafa cerró el duelo con su servicio, no sin algo de suspense, pero con la firmeza de quien sabe que este es su sitio.

Lo que Jódar está logrando en este 2026 mágico trasciende lo meramente deportivo para entrar en lo estadístico e histórico. Es el primer adolescente en alcanzar múltiples cuartos de final de Masters 1.000 en una misma temporada desde que un tal Novak Djokovic lo hiciera en 2007. Casi dos décadas han tenido que pasar para ver una irrupción de tal calibre.

"Estoy muy contento con mi nivel. He tenido que trabajar mucho porque Learner es muy inteligente, pero he sabido leer los momentos importantes", declaraba Jódar a pie de pista, con la calma de quien acaba de ganar un partido de entrenamiento y no un pase a los ocho mejores de Roma.

El nuevo orden jerárquico

Con este triunfo, Jódar escala hasta la 29ª posición del ranking ATP, adelantando al brasileño João Fonseca en la lucha por ser el líder de la nueva hornada. En la Race de los jóvenes, el madrileño ya duplica en puntos a su perseguidor más cercano. Pero su ambición no se queda ahí: en la clasificación absoluta ya es el 12º del mundo, y una victoria en la siguiente ronda le abriría las puertas del codiciado top 10.

El camino no será sencillo. En cuartos espera el ganador del duelo entre Alexander Zverev y Luciano Darderi. Si el alemán cumple los pronósticos, Jódar se enfrentará a su segundo top 3 tras su duelo con Jannik Sinner en Madrid. Es el último escalón para completar una trilogía de gigantes que ya incluye a Carlos Alcaraz en el horizonte cercano.

Roma se ha rendido al "bombardero de Leganés". Ya no es una promesa, es la realidad más brillante de un circuito que hoy tiene un nuevo rey entre los jóvenes.