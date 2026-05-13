Feliciano López se rinde a Rafa Jódar: "En cinco meses ha logrado lo que otros tardan tres o cuatro años"

El Mutua Madrid Open recibirá este jueves en Villanueva del Pardillo (Madrid) el Premio Espiga del Deporte como mejor evento deportivo del año. Un reconocimiento más para un torneo que se ha convertido en referencia mundial y que sigue creciendo con la ambición de parecerse cada vez más a un Grand Slam. Pero entre récords de asistencia, innovación y futuros proyectos, hay un nombre que dejó especialmente marcado a Feliciano López durante la última edición del torneo: Rafa Jódar.

El joven tenista de Leganés fue una de las grandes irrupciones del Mutua Madrid Open y, para el director del torneo, su progresión está siendo sencillamente fuera de lo común. "Ha hecho en cinco meses cosas que otros tardan tres o cuatro años", asegura Feliciano en una entrevista a Libertad Digital. Una frase que, viniendo de alguien que ha vivido toda su vida dentro del circuito profesional, adquiere todavía más peso.

La sensación dentro del tenis español es que Jódar no está siguiendo los tiempos normales de evolución de una joven promesa. Y Feliciano no esconde que también le ha sorprendido la velocidad con la que el madrileño, que el próximo mes de septiembre cumplirá 20 años y actualmente situado en el puesto 34 del ranking ATP, ha empezado a competir al máximo nivel. "Jugadores de mucho potencial tardan tres o cuatro años en llegar al nivel que ha llegado él", insiste.

En apenas unos meses, Jódar ha empezado a plantar cara a nombres importantes y a dejar detalles impropios de un jugador que prácticamente acaba de aterrizar en el profesionalismo. "Eso dice mucho de él", resume Feliciano. Porque más allá del talento puro, lo que más llama la atención en el entorno del Mutua Madrid Open es la naturalidad con la que el joven español parece asumir escenarios para los que otros necesitan años de adaptación. Y eso, en un deporte tan exigente mentalmente como el tenis, suele ser una señal inequívoca de que hay algo especial detrás.

"Alcaraz volverá al mismo nivel de antes"

La irrupción de Rafa Jódar coincidió además con un contexto muy concreto: la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión. "Carlos es muy joven y tiene muchos años por delante. La prioridad debe ser volver al cien por cien con la muñeca curada", afirma.

El extenista toledano considera que precipitar el regreso sería un error enorme. Especialmente porque este tipo de lesiones requieren paciencia incluso cuando aparentemente el dolor desaparece. "Hay lesiones que llevan un periodo más largo de recuperación que otras", insiste.

En el entorno del tenis existe además cierta obsesión por comparar cualquier problema físico con los fantasmas que acompañaron durante años a Rafa Nadal. Pero Feliciano cree que el caso de Alcaraz debe analizarse desde la calma y no desde el alarmismo. Y ahí se muestra especialmente contundente: "Estoy convencidísimo de que Carlos va a volver al mismo nivel que estaba cuando esto sucedió en Barcelona".

El murciano no pudo disputar el torneo madrileño por segundo año consecutivo y eso abrió inevitablemente espacio mediático para nuevas figuras. Entre ellas apareció Jódar, que terminó convirtiéndose en una de las grandes historias del torneo. "Fue una coincidencia tremenda", admite Feliciano.

Sin embargo, el director del Mutua Madrid Open deja claro que el torneo ya no depende exclusivamente de una estrella concreta. Y ahí considera que Madrid ha dado un salto definitivo. "Eso es lo más difícil para un torneo: ser un evento de éxito independientemente de los jugadores que vengan", explica.

La prueba estuvo otra vez en los números. Más de 381.000 espectadores pasaron por la Caja Mágica, nuevo récord absoluto de asistencia.

El tenis español sigue produciendo talento

Si algo transmite Feliciano durante la conversación es tranquilidad respecto al futuro del tenis español masculino. Porque detrás de Alcaraz sigue apareciendo una generación potentísima. Y Rafa Jódar es probablemente el nombre que más ilusión despierta ahora mismo. Pero no es el único. Feliciano también destaca el crecimiento de Martín Landaluce, Dani Mérida y Pablo Llamas Ruiz, todos ellos ya muy cerca de consolidarse definitivamente en la élite. "Estamos más cubiertos en el lado masculino", reconoce Feliciano.

Y seguramente ahí aparece otra de las grandes noticias para el tenis español: la sensación de que, incluso después de una generación irrepetible liderada por Nadal, sigue existiendo relevo.

El caso del tenis femenino

Donde Feliciano sí admite cierta preocupación es en el tenis femenino español. Especialmente tras los problemas físicos de Paula Badosa. "El tenis femenino estaba en un gran momento con Garbiñe Muguruza como líder de esa generación", recuerda.

La exnúmero uno del mundo trabaja ahora incluso junto al torneo madrileño, mientras Badosa continúa intentando recuperar continuidad tras varios años marcados por las lesiones.

Aun así, Feliciano se muestra optimista y señala nombres jóvenes como Kaitlin Quevedo como posibles referentes futuros. "Confío en que en dos o tres años veremos a más chicas representando al tenis español", asegura.

Un torneo en constante crecimiento

Mientras aparecen nuevas figuras, el torneo madrileño continúa ampliando fronteras. La edición de este año volvió a demostrar la capacidad del Mutua Madrid Open para reinventarse. Especialmente con la histórica pista instalada dentro del Santiago Bernabéu, una imagen inédita que recorrió el mundo.

"Siempre buscamos cosas nuevas", explica Feliciano sobre una filosofía que lleva años convirtiendo al torneo madrileño en uno de los eventos más innovadores del circuito.

Y la ambición no se detiene ahí. El gran objetivo ahora pasa por la construcción de un nuevo estadio para unas 8.000 personas previsto para 2028. Un paso más para acercarse definitivamente al modelo de los Grand Slam. "Es el pasito que nos faltaba", reconoce Feliciano.

Pero, entre proyectos gigantescos, estadios nuevos y récords de asistencia, el Mutua Madrid Open también sigue funcionando como escaparate perfecto para detectar el talento del futuro. Y en esta última edición hubo un nombre que dejó huella. Rafa Jódar. Un chico que, según Feliciano López, ha avanzado en apenas cinco meses lo que otros tenistas necesitan media vida deportiva para construir.