La noche más extraña de Rafa Jódar en Roma: "El humo no se va a ir"

Rafa Jódar no pudo con el italiano Luciano Darderi y cayó por 7-6(5), 5-7, 6-0 en los cuartos de final del ATP Masters 1000 de Roma. A pesar del buen juego del español, Darderi se impuso en un partido que terminó a las dos de la madrugada debido al humo que inundó la pista.

Jódar perdió su saque en el primer turno de los tres parciales. En el comienzo de los sets empató el sexto juego para forzar la muerte súbita, aunque en el tie-break se le terminó escapando. En el segundo set, el de Leganés dio la vuelta al 4-0 y logró imponerse 5-7.

Sin embargo, Darderi finalizó el partido por la vía rápida cuando los calambres se hicieron presentes en el cuerpo de Jódar y el tenista local se citó con el noruego Casper Ruud en semifinales. Por su parte, el español se aseguró ser cabeza de serie en la próxima edición de Roland Garros que se celebra entre el 24 de mayo y el 7 de junio.

La presencia de humo

Rafa Jódar lideraba 6-5 en el marcador cuando el humo invadió el Campo Centrale. El motivo se encontraba a tan solo 500 metros de las pistas del Foro Itálico, en el Olímpico de Roma. Dicho estadio albergaba al mismo tiempo la final de la Copa de Italia de fútbol entre la Lazio y el Inter.

Detrás del humo no se ve. 😶‍🌫️ El humo de los festejos en el Estadio Olímpico de Roma interrumpió inesperadamente el partido entre Darderi y Jódar. 📺 Mirá #Roma en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/XbmHUXP0V4 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 13, 2026

El humo de los fuegos artificiales tomó presencia en el partido de tenis, que estuvo parado cerca de 20 minutos. "El humo no se va a ir", exclamó Rafa al árbitro. "No veo nada", dijo al mismo tiempo Darderi. En esos momentos, el ojo de halcón también dejó de funcionar y desde los altavoces avisaron: "Vamos a resetear el sistema, 5-7 minutos, y a ver si funciona".

Esto provocó la incredulidad del español: "¿Cómo vas a saber si el sistema ya funciona?", interrogó al juez de línea. La solución fue que hicieran un calentamiento de tres minutos después del reseteo para comprobarlo. Si funcionaba, seguían, si no, para casa y terminaban el jueves. El sistema se restableció, el humo se disipó y el encuentro continuó.